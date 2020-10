Huawei MateBook X świetnie wypadł w naszych testach. Nie jest to najtańszy sprzęt, ale w przypadku skorzystania z przedsprzedaży wydatek zostanie dodatkowo osłodzony.

Przedsprzedaż Huawei MateBook X z ciekawymi gadżetami za złotówkę

Producenci bardzo często decydują, iż w ramach przedsprzedaży zaoferują nie tylko dane urządzenie, ale też coś ekstra. Problem w tym, że nie zawsze jest to coś interesującego. W tym przypadku nie trzeba się jednak martwić, ponieważ osoby zamawiające obecnie Huawei MateBook X w oficjalnym sklepie producenta mogą liczyć na dwa bardzo praktyczne dodatki. To plecak oraz smartwach Huawei Watch GT 2, do wyboru w wersji 42 mm lub 46 mm.

Obydwa dodatki dostępne są za symboliczną złotówkę. Jest tutaj tylko jeden warunek, trzeba zamówić Huawei MateBook X w okresie trwania omawianej przedsprzedaży. Ta dobiegnie końca 25 października 2020 roku, chyba, że wcześniej nastąpi wyczerpanie zapasów.

Czy warto kupić Huawei MateBook X? Zdecydowanie tak, zwłaszcza teraz

Jeśli do tej pory nie słyszeliście wiele o Huawei MateBook X, zajrzyjcie do recenzji opublikowanej ostatnio na naszych łamach. Właśnie na bazie wniosków wyciągniętych po testach możemy z czystym sumieniem przypomnieć o przedsprzedaży, bo jest to świetna propozycja dla osób szukających wydajnego, a jednocześnie lekkiego laptopa.

Chociaż jego waga oscyluje w granicach 1 kilograma, w obudowie udało zamknąć się między innymi procesor Intel Core 10-generacji, 16 GB RAM czy dysk SSD o pojemności 512 GB. Świetne wrażenie robi też dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli, obecność nowoczesnych standardów łączności (szybkie Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.0) oraz kultura pracy. Mimo dużej wydajności Huawei MateBook X pracuje bardzo cicho.

Trudno przy tym odmówić Huawei MateBook X eleganckiego, biznesowego designu. Chociaż to nie tylko lekki, ale też stosunkowo niewielki laptop (13 cali), bardzo dobrze wypada tu klawiatura. Zwłaszcza, że jest nie tylko wygodna, ale też podświetlana. Swoją drogą, elegancji nie można odmówić też Huawei Watch GT 2. I on był przez nas swojego czasu testowany i również wypadł bardzo dobrze.

Co najbardziej podoba Wam się w Huawei MateBook X? Korzystając z omawianej przedsprzedaży zgarnia się gadżety za około 1000 złotych. Zdecydowanie lepiej je chyba mieć, niż nie mieć. Prawda?

