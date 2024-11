Trzy razy niższe rachunki. Oszczędzili na cieple dzięki zmianie

Mieszkańcy 32 mieszkań w Urszulinie w województwie lubelskim obniżyli koszty ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej o 68 proc. Jest to efekt przeprowadzonej modernizacji systemu ogrzewania.

W Urszulinie w województwie lubelskim przeprowadzono modernizację kotłowni w lokalu wielorodzinnym. Zamiast bazować na kotłowni węglowej i lokalnej sieci ciepłowniczej, budynek będzie ogrzewany pompami ciepła. Zapewnienie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla lokali o łącznej powierzchni 1600 metrów kwadratowych kosztowało dotychczas 224 tys. zł, a teraz wiąże się z kosztami ok. 72 tys. zł.

Jak czytamy w informacji prasowej firmy Stiebel Eltron, która dostarczyła pompy ciepła na potrzeby modernizacji systemu ogrzewania, projekt objęty był dofinansowaniem z programu Grant OZE na poziomie 50 proc. kosztów. Z tego względu zwrot inwestycji ma nastąpić szybciej.

W modernizowanym budynku znajdują się 32 lokale zamieszkałe przez 80 osób. Przy przyjęciu temperatury -20 stopni Celsjusza, wyliczono zapotrzebowanie na moc urządzenia grzewczego na poziomie 60 kW, a średnie dobowe zużycie CWU w budynku wynosi dwa metry sześcienne, a szczytowym momencie dnia było to maksymalnie 800 litrów na godzinę.

- Okazją do sprawdzenia poprawności wyliczeń w zakresie potrzeb cieplnych były warunki panujące podczas przygotowywania założeń nowego systemu grzewczego. Przez kilka dni temperatura w Urszulinie wynosiła -15’C i wówczas potrzeby cieplne budynku wyniosły 40 kW, co pozwoliło potwierdzić poprawność założonych wartości – mówi Łukasz Goleniewski, dystrybutor odpowiedzialny za koncepcję i projekt nowego systemu grzewczego oraz nadzorujący montaż i zapewniający obsługę serwisową instalacji.

Kaskada pomp ciepła

Na potrzeby modernizacji kotłowni na fragmencie działki o powierzchni ok. 30 metrów kwadratowych zamontowano kaskadę sześciu powietrznych pomp ciepła Stiebel Eltron HPA-O 13 Premium, o mocy 13 kW każda, co dało łączną moc układu na poziomie 78 kW. W piwnicy zamontowano zbiornik buforowy o pojemności 700 litrów i trzy zbiorniki na ciepłą wodę użytkową po 500 litrów każdy.

Nowy system ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej wymaga 43871 kWh w skali roku, co przy założeniu stawki 1,5 zł/kWh (stawka sprzed 1 lipca 2024 r.) wiąże się z kosztami 65,9 tys. zł. Po doliczeniu kosztów umowy serwisowej w wysokości ok. 6 tys. zł brutto rocznie łączny koszt ma wynieść ok. 72 tys. zł/rok, choć trzeba zaznaczyć, że będzie rósł wraz ze wzrostami cen energii elektrycznej.

Koszt inwestycji wyniósł łącznie ok. 310 tys. zł netto, a połowa tych środków została pokryta z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu Grant OZE. Inwestor musiał w całości pokryć VAT, którego kwota przy stawce 8 proc. wynosiła ok. 24 tys. zł.