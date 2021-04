Powoli, ale jednak. Dying Light 2 zaczyna wychodzić z cienia. Trudno teraz oceniać, jak dobra będzie tutaj rozgrywka. Można jednak dowiedzieć się, ile czasu zajmie.

Twórcy Dying Light 2 o długości rozgrywki

A na obecnym etapie jedynym wiarygodnym źródłem są tutaj sami twórcy. I to właśnie oni przybliżyli omawianą kwestię podczas wywiadu dla redakcji wccftech. Jak stwierdził Tymon Smektała (piastujący stanowisko Lead Game Designer), główny wątek Dying Light 2 potrwa około 20 godzin.

Mało? W sam raz? To oczywiście nie oznacza, że po 20 godzinach Dying Light 2 trzeba będzie odinstalować. Jeśli gra przypadnie komuś do gustu to będzie okazja spędzić z nią więcej czasu. Schemat rozgrywki oraz przygotowywany świat zapewnią również poboczne trakcje. Dzięki temu, jak również deklarują przedstawiciele polskiego producenta, poznanie całego Dying Light 2 powinno zająć około 40-60 godzin.

„Jeśli się pośpieszysz, powinieneś być w stanie ukończyć główną historię w około 20 godzin. Ale żeby zobaczyć wszystko musisz spędzić w grze 2-3 razy więcej czasu. Sam obszar otwarcia może pochłonąć ponad 7-8 godzin jeśli zechcesz odkryć każdy zakamarek, więc jest tu naprawdę dużo zabawy.”

Dying Light 2 z bardzo dużą mapą

Być może najbardziej zainteresowani tym tytułem pamiętają, że o długości rozgrywki wspominano jeszcze w 2018 roku. Biorąc pod uwagę wiele mało optymistycznych doniesień związanych z grą i spekulacji pojawiających się na przestrzeni ostatnich miesięcy, bez wątpienia przydała się stosowna aktualizacja tematu. Redakcja wccftech dowiedziała się zresztą czegoś jeszcze.

Mapa Dying Light 2 ma być cztery razy większa niż w pierwszej części serii. Padają przy tym zapewnienia, że nie będzie ona wypełniona pustkowiami. Wszędzie czekać mają atrakcje i ciekawe możliwości eksploracji. Cała mapa określana jest tu jako bardziej pionowa niż poprzednio.

3 tryby działania na nowych konsolach

Uchylono również rąbka tajemnicy co do aspektów technicznych. Tu dłużej powinni zatrzymać się przede wszystkim obecni lub przyszli posiadacze konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W przypadku tych platform twórcy planują oddać do dyspozycji graczy 3 tryby działania - Quality (zawierający ray tracing), Performance (z płynnością 60 FPS) oraz 4K (wiadomo, z najwyższą rozdzielczością).

Dying Light 2 nie ma ustalonej dokładnej daty premiery. Utrzymywane jest jednak, że zadebiutuje w 2021 roku. Poza wymienionymi już konsolami ma pojawić się też na PC oraz PlayStation 4 i Xbox One, gdzie rzecz jasna trzeba będzie liczyć się gorszą jakością oprawy wizualnej.

Źródło: wccftech

Warto zobaczyć również: