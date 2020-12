Kończący się rok nie był chyba najlepszym w całej historii studia Techland. Pozostaje mieć nadzieję, że ten nowy będzie bardziej udany, bo to uszczęśliwi także niejednego gracza.

Techland śle noworoczne życzenia, jeszcze w Dying Light

Kilka dni temu pojawiła się okazja do tego, aby przypomnieć sobie o grze Dying Light. Właściwie to nadal jest, bo wciąż trwa w niej specjalne wydarzenie Winter Event 2020 z nagrodami do zdobycia. Rodzimy producent nie zapomniał o swoich fanach również dziś, a świętując nadejście nowego roku dał małą sugestię co do tego, że będzie on nieco ciekawszy.

Survivors, tonight we celebrate!

Keep your heads up for 2021! pic.twitter.com/uBLBGy4AYn — Dying Light (@DyingLightGame) December 31, 2020

Wkrótce mamy usłyszeć o Dying Light 2

I chociaż jedynie na podstawie postów opublikowanych na portalach społecznościowych byłoby trudno cokolwiek wnioskować, to na szczęście pojawiło się coś jeszcze. Chodzi o wpis jednego z przedstawicieli studia, który wymieniając się z graczami świątecznymi życzeniami obiecał, iż nowy rok przyniesie nowe informacje na temat Dying Light 2. W wielu sytuacjach byłaby to niewiele znacząca wzmianka, ale w sytuacji panującej ostatnio wokół Dying Light 2 nawet coś takiego może cieszyć.

W połowie zeszłego roku pojawiły się w sieci doniesienia mówiące o tym, iż Dying Light 2 znajduje się w rozsypce. Między innymi Tymon Smektała, główny projektant gry, szybko temu zaprzeczył, ale fakt, iż nie wszystko poszło ostatnio tak jak powinno jest niezaprzeczalny. Chociażby z powodu zerwania współpracy z Chrisem Avellonem.

Dying Light 2 zapowiadano jako grę na PC, a także konsole Xbox One i PlayStation 4 oraz Xbox Series X/S i PlayStation 5. Nic nie wspominano o zmianie planów, ale czy ostateczne pojawianie się gry tylko na mocniejszych platformach byłoby wielkim zaskoczeniem?

Źródło: Dying Light

