God of War: Ragnarok to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji na konsolę PlayStation. Jak się jednak okazuje, nie jest to jedyna gra, nad którą pracuje Santa Monica Studio

Santa Monica Studio pracuje nad nową, tajemniczą grą

Nie od dziś wiadomo, że SONY kusi graczy z całego świata grami na wyłączność. Days Gone, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, czy właśnie God of War to tylko kilka tytułów, które skłoniły graczy do zakupu konsoli japońskiego giganta. Na ten moment wiemy, że God of War: Ragnarok powstaje i prawdopodobnie trafi do nas w 2021 roku, jednak nie jest to jedyna gra, nad którą pracuje Santa Monica Studio (studio odpowiedzialne za pozostałe części o przygodach pogromcy bogów – Kratosa).

HOT JOB: ART DIRECTOR



We are seeking an experienced Art Director for the development of a new unannounced title!



If you’ve got what it takes to guide and inspire our team to deliver best-in-class visual quality, apply here https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCareers #Gamedev pic.twitter.com/IkzVzcvCJV — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) January 19, 2021

Ogłoszenie o prace sugeruje, że studio poszukuje doświadczonego dyrektora artystycznego, który miałby rozpocząć pracę nad jeszcze niezapowiedzianym, nowym tytułem. Niestety, na ten moment możemy jedynie gdybać, nad czym pracuje studio, bowiem nie znamy praktycznie żadnych szczegółów na ten temat. Biorąc pod uwagę, że studio poszukuje dyrektora z wieloletnim doświadczeniem w branży gier komputerowych, możemy być pewni, że będzie to wysokobudżetowa produkcja, która trafi zapewne tylko i wyłącznie na konsolę PlayStation 5.

Czy God of War trafi na komputery osobiste? Miejmy nadzieję, że tak

Z drugiej jednak strony, nie możemy wykluczyć, że gra w przyszłości trafi również na komputery osobiste. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku innej, kultowej gry na konsolę japońskiego giganta – Horizon Zero Dawn, która w sierpniu 2020 roku zadebiutowała również na komputery osobiste. Do tej pory w Internecie pojawiają się liczne plotki mówiące o tym, że niektóre gry (chociażby God of War) mają w przyszłości trafić również na PC. Póki co są to jednak jedynie plotki i nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na więcej informacji w tej sprawie.

Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach!

Źródło: Twitter

Warto zobaczyć również: