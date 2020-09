Są gry, które nie wymagają jakiejkolwiek rekomendacji. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa jedną z nich będzie również God of War: Ragnarok.

God of War: Ragnarok oficjalnie zapowiedziany

Prezentacja PlayStation 5 Showcase nie była może szalenie owocna, ale niektóre akcenty należy uznać za istotne. Chodzi przede wszystkim o ujawnienie daty premiery oraz cen PlayStation 5. Pojawiło się też kilka gier, niektóre doczekały się zwiastunów, inne nawet materiałów z fragmentami rozgrywki. Dla niektórych graczy najważniejszy był jednak deser w postaci zapowiedzi God of War: Ragnarok.

I chociaż w tym przypadku poznaliśmy tak naprawdę wyłącznie tytuł, wystarczyło to do sporego szumu. Idealnie pokazuje to, jak mocną marką jest God of War. Przy tworzeniu listy gier, które będą lokomotywą ciągnącą sprzedaż nowych konsol Sony z pewnością nie będzie można zapomnieć właśnie o God of War: Ragnarok.

God of War: Ragnarok ma zadebiutować w przyszłym roku

Czego poza tytułem można być jeszcze pewnym? Tego, że mowa o sequelu wydanego dwa lata temu God of War na PlayStation 4. Poza tym pokazany materiał wideo zdradza, że premiera gry planowana jest na 2021 rok.

Jeśli tak, to nie powinniśmy szczególnie długo czekać na jakąkolwiek dawkę informacji dotyczących fabuły czy rozgrywki. Oczywistym jest, że nie zmienią się jej główne założenia, ale tego przecież fani serii nie oczekują.

Źródło: GameSpot

