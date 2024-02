Twórcy Final Fantasy 7 Rebirth przygotowują graczy na zbliżającą się premierę gry. To kwestia tygodni, bowiem dzieło Square Enix ujrzy światło dzienne w całej swojej okazałości już 29 lutego 2024 r. Tylko na PS5.

Premiery gier w lutym 2024 to kilka interesujących pozycji, a wśród nich błyszczy Final Fantasy 7 Rebirth. To pozycja, która w pełni zasługuje na specjalne wyróżnienie wśród najlepszych gier 2024. Deweloperzy ze Square Enix przygotowują graczy na premierę i robią to na kilka sposobów.

Final Fantasy 7 Rebirth - przygotuj się na premierę

Pamiętacie intrygujący crossover, w ramach którego gry Final Fantasy 7 Rebirth i Apex Legends połączyły siły? To była jedynie bardzo przyjemna rozgrzewka. Teraz Square Enix udostępnia nowy, widowiskowy i długi zapis rozgrywki, co daje nam wgląd na kondycję tytułu.

Nie musimy ograniczać się do roli bezczynnego obserwatora. Dzięki udostępnionej wersji demonstracyjnej (PS Store) możemy wejść do tego świata całkowicie za darmo. Mało atrakcji? Wobec tego musicie wiedzieć, że 21 lutego 2024 r. zostanie udostępnione kolejne demo Final Fantasy 7 Rebirth.

Przypominamy, że remake Final Fantasy 7 został podzielony na części. W 2020 r. zadebiutował Final Fantasy VII Remake: Intergrade. Jeśli z jakiegoś powodu temat jest ci obcy, to sprawdź nasz artykuł wszystko o Final Fantasy 7 Remake, dzięki czemu oswoisz się w odświeżoną wersją gry.

Źródło: Cenega, zdjęcie otwarcia: YouTube/Final Fantasy