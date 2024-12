Tych sprzętów nie odłączaj od prądu. Stracisz, a nie oszczędzisz

Wysokie ceny energii elektrycznej zachęcają do szukania oszczędności. Niektórych urządzeń nie warto jednak odłączać. Oszczędności na prądzie mogą przełożyć się na inne problemy.

Odłączanie niektórych urządzeń od prądu może przynieść więcej szkody niż pożytku. Choć wielu z nas chciałoby redukować zużycie energii, w przypadku drukarek, telewizorów OLED i routerów Wi-Fi taka praktyka może prowadzić do poważnych problemów. Przeczytaj, na co warto zwrócić uwagę, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Wiele osób uważa, że odłączanie urządzeń elektrycznych od sieci to skuteczny sposób na zmniejszenie rachunków za prąd. I jest to prawda. Są jednak powody, dla których wybrane urządzenia powinny pozostawać zasilane. Portal focus.de, we współpracy z futurezone.de, wyróżnił trzy typy urządzeń, których nie powinno się całkowicie odłączać od prądu.

Drukarka atramentowa

W przypadku drukarek atramentowych odłączanie od prądu nie jest zalecane. Jeśli wyciągniesz wtyczkę z gniazdka, zamiast wyłączyć drukarkę przyciskiem zasilania, może to prowadzić do problemów. Gdy drukarka nie przechodzi w tryb spoczynku, głowica drukująca pozostaje aktywna. Po ponownym włączeniu urządzenie automatycznie uruchamia proces czyszczenia głowicy, co powoduje niepotrzebne zużycie tuszu. Na marginesie warto przypomnieć, że drukarki atramentowe powinny być regularnie eksploatowane. W innym razie istnieje ryzyko zasychania atramentu, co może wiązać się z koniecznością dodatkowego czyszczenia urządzenia.

Telewizor OLED

Nowoczesne telewizory OLED wymagają ciągłego podłączenia do prądu, nawet gdy są wyłączone. Ich piksele automatycznie się aktualizują, co pozwala utrzymać wysoką jakość obrazu. Regularne odłączanie telewizora od sieci elektrycznej przerywa ten proces, co może skutkować pogorszeniem jakości wyświetlania. Aby uniknąć problemów, skontaktuj się z producentem i sprawdź, czy Twój model można całkowicie odłączać, czy lepiej korzystać z trybu czuwania.

Router Wi-Fi

Router Wi-Fi to kluczowy element domowej sieci internetowej. Chociaż odłączanie go na noc może wydawać się dobrym pomysłem, szczególnie w celu oszczędzania energii, warto zastanowić się nad skutkami. Jeśli masz podłączone do routera urządzenia, takie jak telefon stacjonarny lub inteligentne systemy domowe, ich funkcjonowanie może zostać zakłócone po ponownym włączeniu. Odłączanie routera niesie za sobą też oczywiste konsekwencje - uniemożliwia łaczenie się z siecią internetową różnym urządzeniom, takim jak sprzęty inteligentne czy systemy bezpieczeństwa w domu.

Czego jeszcze nie odłączać od prądu?

Istnieje też kilka urządzeń, których odłączanie od prądu z oczywistych względów nie jest rozsądnym krokiem. Mowa tu o takich sprzętach, jak:

lodówki i zamrażarki – odłączenie ich od prądu grozi zepsuciem się przechowywanej żywności,

systemy bezpieczeństwa i alarmy – aby zapewnić nieprzerwaną ochronę, muszą być zawsze włączone,

termostaty inteligentne – ich odłączenie może zakłócić pracę systemów ogrzewania i chłodzenia, np. przez reset ustawionej temperatury czy harmonogramu działania,

Systemy podtrzymywania życia – urządzenia medyczne, takie jak aparaty do tlenoterapii czy specjalistyczne łóżka szpitalne, muszą być stale podłączone do prądu.

Podsumowując, oszczędzanie energii poprzez odłączanie urządzeń od prądu jest rozsądnym podejściem, ale warto pamiętać o wyjątkach. Drukarki atramentowe, telewizory OLED i routery Wi-Fi wymagają szczególnej ostrożności – lepiej używać przycisku zasilania niż odłączać wtyczkę. Pamiętaj też, że niektóre urządzenia elektroniczne potrzebują podtrzymywania zasilania, aby nie tracić pamięci.