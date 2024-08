Obecnie wielkoformatowe telewizory stają się coraz bardziej przystępne cenowo i zdawać by się mogło, że domowe projektory tracą na znaczeniu. Tutaj jednak pojawia się projektor laserowy 4K Hisense C1 i całkowicie zmienia postrzeganie takiego sprzętu – przynajmniej zdaniem Wojtka.

Projektor laserowy 4K Hisense C1 – czy warto? Pierwsze wrażenia

Podczas mojej ostatniej wizyty w siedzibie Hisense, gdzie miałem okazję przetestować 100-calowy telewizor Hisense E7NQ PRO, nadarzyła się okazja, by porównać jego obraz z wcześniej już testowanym projektorem laserowym Hisense C1 (przy tej samej wielkości projekcji). Efekt zdecydowanie mnie zaskoczył i skłonił do tego, aby ponownie przyjrzeć się temu lifestyle’owemu projektorowi 4K. Producent nie miał oczywiście nic przeciwko, a żeby nieco urozmaicić format, tym razem przygotuję dla was wideorecenzję projektora laserowego Hisense C1.

Zanim zabrałem się za ponowne testy, sam projektor spędził u mnie praktycznie cały tydzień, podczas którego korzystałem z niego w najróżniejszy sposób. Co wieczór oglądaliśmy na nim jakiś film albo serial – początkowo rzucając projekcję na gołą ścianę, a potem na dostarczony na potrzeby nagrań ekran Hisense PM100H. Z ciekawości odpaliłem również kilka gier, a jednego dnia projektor pełnił funkcję kina dla gromadki młodzieży (której, zdaje się, całkowicie nie przeszkadzało pogorszenie kontrastu z uwagi na mocne rozjaśnienie pomieszczenia za dnia). I we wszystkich tych sytuacjach projektor laserowy Hisense znacznie przewyższał moje oczekiwania, a do tego rozpieszczał wygodą użytkowania (w pełni automatyczna kalibracja po każdej zmianie położenia).

Największym zaskoczeniem było w sumie to, że projektor laserowy Hisense C1 w odpowiednich warunkach oświetleniowych jest w stanie kolorami konkurować z niedawno testowanymi topowymi telewizorami OLED (jednocześnie dając 4x większą powierzchnię obrazu od tak samo wycenionych telewizorów z organiczną matrycą). Pozytywnie wyróżniały się też możliwości HDR – w przypadku projektora wsparcie dla każdego formatu HDR, a w szczególności dla obu popularnych standardów HDR10+ oraz Dolby Vision, to prawdziwy gamechanger. Jeszcze bardziej się zdziwiłem, gdy okazało się, że wyniki na nowym oprogramowaniu znacząco odbiegają od tych, które uzyskałem w poprzednich testach. Zgadniecie w którą stronę?

Projektor laserowy 4K Hisense C1 – wideo recenzja

Obecnie kończymy montować dla was wspomnianą wideorecenzję projektora laserowego Hisense, w której poruszę te oraz inne aspekty technologiczne.Jeżeli wahacie się, czy do salonu warto dokupić projektor, albo nie wiecie, który model wybrać, to stanowczo warto poczekać kilka dni na ten film. Projektor laserowy Hisense C1 to zdecydowanie domowe centrum rozrywki.Od siebie dodam jeszcze, że niepozorną, ale w moim przypadku szalenie istotną zaletą okazała się łatwość, z jaką jednego dnia samodzielnie spakowałem ten ponad 100-calowy wyświetlacz do auta osobowego, przewiozłem do studia nagrań, rozstawiłem,a po nagraniach ponownie spakowałem i razem z nim wróciłem do domu. A teraz wyobraźcie sobie to samo, ale ze 100-calowym telewizorem LCD/OLED :)