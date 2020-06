Widzieliście kiedyś superkomputer z bliska? Jeżeli nie, to mamy dla Was niespodziankę – możliwość wirtualnego zwiedzania systemu Hawk, a więc jednego z najpotężniejszych superkomputerów na świecie.

Hawk to jeden z najwydajniejszych superkomputerów na świecie

Hawk został zainstalowany w tym roku w centrum superkomputerów HLRS (High-Performance Computing Center Stuttgart) na Uniwersytecie w Stuttgarcie w Niemczech.

System składa się z 44 szaf HPE Apollo z 5632 węzłami obliczeniowymi, w których zainstalowano:

11 264 procesory AMD Epyc 7742

90 112 modułów pamięci RAM

2400 dysków

Łącznie daje to 720 896 rdzeni, prawie 1,44 PB pamięci RAM i około 25 PB pamięci masowej. Żeby to połączyć, wykorzystano około 20 km przewodów. Trzeba przyznać, że specyfikacja techniczna robi wrażenie!

Klaster oferuje około 26 PFLOPS mocy obliczeniowej, więc jest w stanie przeprowadzić 26 kwadrylionów (kwadrylion to jedynka i 24 zera w zapisie dziesiętnym) operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Naukowcy będą mogli wykorzystać go do badań naukowych na dużą skalę i przy bardzo złożonych zjawiskach, w tym do pracy nad sztuczną inteligencją, głębokim uczeniem, symulacją czy analityką dużych zbiorów danych (big data).

Poniżej znajdziecie materiał przedstawiający budowę superkomputera.

Wirtualna wycieczka po superkomputerze

Kilkadziesiąt szaf, dziesiątki tysięcy procesorów i kilometry przewodów – większości naszych czytelników pewnie aż trudno sobie to wyobrazić. Centrum HLRS przygotowało ciekawy materiał, gdzie możecie zobaczyć, jak taki superkomputer wygląda w rzeczywistości.

Zapraszamy do wirtualnej wycieczki, w której towarzyszyć będzie dr Bastian Koller, dyrektor zarządzający HLRS, który opowie o wykorzystanym sprzęcie, możliwościach systemu Hawk oraz przyszłości jego użycia. To takie Google Street View, ale po niemieckim centrum obliczeniowym :-)

Źródło: HLRS, AMD



Zobacz więcej o superkomputerach: