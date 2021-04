Uber ewoluuje i oferuje coraz więcej usług. Już wkrótce będziemy mogli za jego pośrednictwem wysłać paczkę albo zaplanować podróż z wyprzedzeniem.

Uber umożliwi wysyłanie paczek

Już wkrótce kierowca Ubera może być twoim lokalnym kurierem. Uber Connect – bo tak nazywa się ta usługa – z powodzeniem działa już w przeszło 20 miastach, a wkrótce dołączy do kolejnych, wśród których znajduje się Warszawa. Umożliwia ona proste i szybkie wysyłanie paczek za pośrednictwem aplikacji. To może być prezent na urodziny czy też rzecz pozostawiona przez domownika w mieszkaniu – trafi do odbiorcy chwilę po tym, jak zostanie przekazana.

Niestety nie wiemy na razie ani kiedy dokładnie Uber Connect zawita do Polski, ani też jaki będzie cennik tej usługi. To właśnie od tego ostatniego zależeć będzie to, czy zyska popularność w naszym kraju, czy też niekoniecznie. Na pewno jednak warto będzie dać jej szansę.

Zamów Ubera z wyprzedzeniem

Kolejną ciekawą nowinką jest Uber Reserve, a więc usługa umożliwiająca zaplanowanie podróży z (nawet kilkutygodniowym) wyprzedzeniem. To świetna opcja, gdy mieszkamy lub udajemy się w miejsce, w którym liczba kierowców jest niewielka, albo też gdy wiemy, że będziemy potrzebować podwózki w godzinach szczytu. Planując to z wyprzedzeniem, unikniemy niemiłej niespodzianki, a przy okazji upewnimy się, że będziemy mogli skorzystać z usług sprawdzonego kierowcy.

Niestety w przypadku Uber Reserve ani słowem nie wspomina się na razie o dostępności w naszym kraju. Aktualnie trwają przygotowania do testów na terenie Stanów Zjednoczonych, co oznacza, że pewnie trochę jeszcze poczekamy na debiut tej właśnie usługi.

