W przyszłym roku w ręce graczy oddany zostanie remake gry Prince of Persia: The Sands of Time. Teoretycznie to świetna wiadomość. W praktyce póki co nie można się ekscytować.

Remake gry Prince of Persia: The Sands of Time oficjalnie zapowiedziany

Seria Prince of Persia ma spore grono fanów, ale nie ulega wątpliwości, że dawno o niej nie słyszeliśmy. W ostatnich tygodniach zaczęły pojawiać się przecieki sugerujące, iż Ubisoft chce to zmienić. Okazały się bardzo trafne. Nie mamy jednak do czynienia z nową odsłoną, ale z odświeżoną wersją Prince of Persia: The Sands of Time.

To tytuł, który debiutował w 2003 roku i został oceniony bardzo dobrze. Materiał do obróbki jest zatem nie byle jaki. Problem w tym, że pierwszy opublikowany materiał wideo z odświeżonej wersji nie rzuca na kolana i szybko pojawiają się głosy niezadowolenia z warstwy wizualnej. Fabuła i główne założenia rozgrywki nie mogą się w tym przypadku zmienić, ale wedle zapowiedzi pojawią się m.in. nowe ujęcia kamery i zagadki do rozwiązania czy dodatkowe sekwencje filmowe.

Kiedy premiera Prince of Persia: The Sands of Time Remake?

Od razu wyjaśniona została sprawa daty premiery. Prince of Persia: The Sands of Time Remake zadebiutuje na początku przyszłego roku, a dokładnie 21 stycznia. Oczywiście przy założeniu, że obecne plany nie ulegną zmianie.

Zabawa ma być możliwa na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One, a także na PC (Uplay i Epic Games). Gra została wyceniona na 39,99 dolarów. Trafi też do usługi UPLAY+. Małym smaczkiem może być fakt, iż będzie zawierać oryginalną grę Prince of Persia wydaną w 1989 roku (do odblokowania w trakcie zabawy).

Źródło: Ubisoft

