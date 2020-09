Ubisoft zdecydował się zmienić datę premiery Assassin's Creed Valhalla. Tym razem wyjątkowo nie mówimy jednak o opóźnieniu, ale odwrotnej sytuacji.

Nowa data premiery Assassin's Creed Valhalla

Microsoft ujawnił dziś, kiedy do sprzedaży trafią konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Wygląda na to, że w konsekwencji na korektę planów zdecydował się Ubisoft. Od dziś określa on bowiem Assassin's Creed Valhalla mianem tytułu startowego Xbox Series X i Xbox Series S. Gra zadebiutuje 10 listopada. Przypomnijmy, że do tej pory mówiono o 17 listopada.

Naturalnie na zabawę mogą nastawiać się też posiadacze innych sprzętów. W tym samym czasie pojawią się wersje na konsole Xbox One i PlayStation 4 oraz na PC (Epic Games Store i Ubisoft Store). Zainteresowani znajdą grę również w usługach Uplay+ i Google Stadia.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on November 10, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/dGukVP5U8g — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 9, 2020

Assassin's Creed Valhalla na Xbox Series X z ulepszeniami graficznymi

Ubisoft zapewnia przy tym, że przyszli posiadacze Xbox Series X będą mogli cieszyć się Assassin's Creed Valhalla w rozdzielczość 4K i 60 klatkach na sekundę. Poza tym, w porównaniu do obecnej generacji, można oczekiwać tekstur o wyższej rozdzielczości, ulepszonych cieni oraz skróconych czasów ładowania.

Warto odnotować jeszcze dwie kwestie. Kupując grę na Xbox One można będzie skorzystać z darmowej aktualizacji do wersji na Xbox Series X lub Xbox Series S. Listę platform docelowych Assassin's Creed Valhalla uzupełni finalnie PlayStation 5. Póki co Ubisoft tę konsolę pomija, Sony wciąż trzyma bowiem datę jej premiery w tajemnicy.

Źródło: @assassinscreed

