Ubisoft to pierwsza duża firma gamingowa, która wprowadza NFT. Niestety, ich platforma nie spotkała się z dużym entuzjazmem wśród graczy.

Twórcy takich serii, jak Far Cry oraz Assassin's Creed stworzyli platformę Ubisoft Quartz, przeznaczoną do kupowania NFT (non-fungible token, czyli niewymienialny token). Pierwszą grą, która otrzyma Digits, czyli unikatowe przedmioty i specjalne elementy kosmetyczne, będzie Ghost Recon: Breakpoint na PC.

Jak to będzie działać?

Na początku udostępnione zostaną trzy tokeny, czyli skórka "Wolves" do karabinu taktycznego M4A1, spodnie i hełm. Przedmioty będą dostarczane za darmo, jednak nie od razu będzie można je odebrać (pierwsze zrzuty zaplanowane są na 9, 12 i 15 grudnia), a co więcej, gracze będą musieli spełnić różne kryteria, aby je otrzymać. Np. aby otrzymać spodnie, trzeba będzie spędzić w grze co najmniej 100 godzin.

Celem platformy jest zapewnienie graczom spersonalizowania swoich doświadczeń. Każdy token będzie miał unikatowy numer identyfikacyjny i historię właścicieli, widoczny dla innych.

Ubisoft Quartz będzie dostępny w wersji beta, na razie w 9 krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Niemczech, Włoszech, Belgii, Hiszpanii, Francji, Australii oraz Brazylii.

Ubisoft w ogniu krytyki

Gracze nie są zachwyceni pomysłem Ubisoftu, co wyraźnie widać między innymi w komentarzach pod filmem na platformie youtube z oficjalną zapowiedzią:

Dla mnie jest to rażący sygnał, że po prostu dojenie serii Ghost Recon za dosłownie każdy cent, przy minimalnym wysiłku w samej grze. Nie będę grać w GR w przyszłości, jeśli w zespole jest taki poziom degeneracji. Wzieliście solidną franczyzę i absolutnie zrobiliście z niej pośmiewisko.

Ubisoft po raz kolejny daje nam coś, o co nie prosiliśmy, czego nie chcemy i nie będziemy się cieszyć.

A to tylko niektóre z negatywnych komentarzy.

Co myślicie o nowej platformie Ubisoftu?

Źródło: gamepress.com, youtube.com