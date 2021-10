NFT to jedna z tych technologii, która ostatnio zaczęła mocno zyskiwać na popularności - rozwiązanie może odmienić wiele dziedzin naszego życia, a przy okazji idealnie nadaje się do inwestowania. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się nad zakupem tokenów NFT.

Technologia blockchain i kryptowaluty (nazywane też wirtualnymi walutami) to jedne z najważniejszych technologii XXI wieku. To właśnie one redefiniują sektor finansowy i pozwalają zrewolucjonizować wiele dziedzin naszego życia. Już wkrótce do tego grona mogą dołączyć tokeny NFT, które ostatnio mocno zyskują na popularności. Z punktu widzenia osób niezaznajomionych z tematem, fenomen technologii jest trudny do zrozumienia, więc na początku warto byłoby wyjaśnić czym w ogóle jest to całe NFT.

Co to jest NFT?

NFT (Non-Fungible Token - niewymienialny token) to rodzaj tokena kryptograficznego, który działa w oparciu o technologię blockchain, czyli coś na kształt wirtualnej księgi rachunkowej, gdzie wszystkie aktywa i transakcje są zapisywane w ogromnej, zdecentralizowanej bazie danych. Co ważne, baza ta nie może być podrobiona i sfałszowana, a zapisane w niej transakcje są nieodwracalne.



Tokeny NFT to alternatywa dla systemu opartego o tradycyjną sztukę i prawdziwe pieniądze (foto: Wikipedia Mario Taddei Neoart3)

W przypadku tokenów NFT istotną informacją jest to, że każdy z nich zawiera unikalne informacje, które pozwalają odróżnić go od innych tokenów i są łatwe do zweryfikowania (to właśnie dzięki technologii blockchain możliwe jest wiarygodne potwierdzenie, że dany plik cyfrowy jest niepowtarzalny).

Dzieło z tokenem NFT można porównać do zdjęcia podpisanego autografem ulubionego sportowca lub piosenkarza - taki przedmiot ma większą wartość od zwykłego zdjęcia

Można powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś na kształt cyfrowego certyfikatu. Każdy token NFT jest różny i nie ma swojego odpowiednika – ma unikalną wartość, nie można go edytować i nie można go podrobić. Nie może on być również przenoszony bez zgody właściciela. Wszystko to sprawia, że tokeny idealnie nadają się jako dowód autentyczności, bo posiadacz danego tokena równocześnie staje się też właścicielem danego dobra. Cechy te szybko zostały wykorzystane przez programistów.

Tokeny NFT dobrą inwestycją?

Tokeny NFT początkowo były ciekawostką. W 2012 roku rozpoczęto eksperymenty z tzw. Colored Coins – podstawowymi jednostkami Bitcoina, które mogły reprezentować różnego rodzaju wartość (wykorzystywano je w różnych zastosowaniach - jako kupony, akcje spółki, tokeny dostępu, czy po prostu przedmioty kolekcjonerskie). W międzyczasie pojawiły się również inne projekty wykorzystujące NFT (np. memy Rare Pepes czy pikselowe portrety CryptoPunks).



Tokeny NFT zyskały na popularności w 2017 roku za sprawą gry CryptoKitties

Technologia zyskała na popularności w 2017 rok za sprawą CryptoKitties, czyli wirtualnej gry, pozwalającej na adopcję i handel wirtualnymi kotami – tokeny NFT wpływały na ich unikalność i autentyczność. Wprowadzenie gry zbiegło się w czasie ze wzrostem popularności kryptowalut, dzięki czemu gracze mogli handlować zwierzakami za wirtualne pieniądze (po przeliczeniu, najdroższe osiągały wartość 100 000 dolarów!).

Prawdziwy boom na tokeny NFT rozpoczął się jednak dopiero w 2021 roku. Wszystko za sprawą artystów, celebrytów, influencerów, czy nawet sportowców, którzy zaczęli wydawać wirtualne dzieła opatrzone tokenem NFT. Jak nie trudno się domyślić, pojawiło się sporo chętnych na zakup takich dzieł. Niektórzy są skłonni wydać za nie grube miliony - za przykład można podać zbiór 5000 grafik autorstwa “Beeple“, który sprzedano za ponad 69 mln dolarów (to najdrioższy token NFT, jaki sprzedano do tej pory). Klienci widzą tutaj unikalny produkt o wartości kolekcjonerskiej – oczywiście pojawiają się nadzieje, że z biegiem czasu będzie on zyskiwać na wartości, więc może być dobrą inwestycją na przyszłość.

Przykłady tokenów NFT Tokenem NFT może być właściwie każde cyfrowe dzieło - może być to np.: grafika, mem

plik dźwiękowy

plik wideo, animacja

wirtualny awatar

przedmiot związany z grą

karty kolekcjonerskie

muzyka Kluczową cechą NFT jest niewymienialność. Oznacza to, że każde takie dzieło musi być unikalne lub występować w limitowanej liczbie sztuk.

Jak i gdzie kupić tokeny NFT? Zobacz giełdy NFT

Jakby nie było, tokeny NFT cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony klientów. Mechanizm kupowania może nie jest oczywisty dla zwykłego Kowalskiego, ale tak naprawdę zakup niewymienialnego tokena jest możliwy praktycznie dla każdego zainteresowanego - służą do tego giełdy kryptowalut, a także platformy przygotowane typowo z myślą o handlu takimi tokenami. Takie miejsca bez problemu znajdziecie w sieci, ale poniżej podajemy kilka najpopularniejszych i najważniejszych przykładów.

Przede wszystkim warto zajrzeć na giełdę OpenSea - to jedno z głównych miejsc, gdzie można kupić tokeny NFT (a także je sprzedać). Znajdziecie tutaj dzieła sztuki, domeny internetowe, karty kolekcjonerskie, a nawet dobra ze świata sportu. Handel odbywa się na przejrzystych warunkach, a z obsługą powinni sobie poradzić nawet mniej doświadczeni użytkownicy.



Jednym z hitów giełdy OpenSea jest Political Punks - kolekcja 500 awatarów przedstawiających polityków, celebrytów i przestępców

Rarible to kolejna duża platforma wymiany NFT, lecz jest ona kierowana już dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Na giełdzie pojawiają się głównie dzieła sztuki oraz grafiki komputerowe, pliki audio i materiały wideo. Warto dodać, że Rarible to też dobre miejsce na sprzedaż swoich tokenów (niedawno wprowadziła ona darmową funkcję emisji NFT). Handlujący rozliczają się w autorskich tokenach RARI (platforma pobiera niewielką prowizję za sprzedaż dzieł).

SuperRare to miejsce wyspecjalizowane w handlu rzadkimi, unikatowymi dziełami - głównie znajdziecie tutaj pojedyncze wydania dzieł sztuki, które przyciągają prawdziwych koneserów i kolekcjonerów. Każda oferta jest tworzona przez artystę i tokenizowane w unikalny sposób. Niegdyś magazyn TIME wystawił tutaj na sprzedaż okładki swoich archiwalnych magazynów w formie NFT.

Coinbase jeszcze do niedawna była kojarzona z giełdą kryptowalut, ale wkrótce ma ona rozpocząć działalność także jako narzędzie wymiany NFT (Coinbase NFT). Platforma ma wystartować jeszcze w 2021 roku, a zainteresowani współpracą już mogą wpisywać się na listę oczekujących – jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem twórców, na pewno będzie to jedna z największych giełd NFT.



Na platformie Crypto.com można znaleźć m.in. dzieła Snoop Dogga

Crypto.com to jedna z największych platform związanych z kryptowalutami, ale od niedawna zajmuje się ona także handlem NFT - twórcy postawili na ekskluzywny dostęp tylko dla zaproszonych osób, co teoretycznie ma wpłynąć na zainteresowanie i jakość świadczonych usług. Crypto.com oferuje dzieła gwiazd ze świata muzyki i sportu (m.in. amerykańskiego rapera Snoop Dogga).

Jeżeli handlowaliście NFT, koniecznie dajcie znać, z której platformy korzystaliście i jak oceniacie jej obsługę.

NFT - rewolucja czy raczej chwilowa moda?

Eksperci technologii blockchain mają podzielone zdanie na temat NFT. Zwolennicy zwracają uwagę na unikatowość i niepodrabialność cyfrowych tokenów. Technologia często jest zachwalana jako przyszłość cyfrowego rynku, która może zrewolucjonizować prawo posiadania (szczególnie w czasach, gdy mamy coraz większą styczność z wirtualnymi dobrami). Technologia ma również swoich przeciwników, którzy uważają ją za chwilową modę. Pojawiają się również zarzuty o bańkę spekulacyjną, a nawet niebezpieczny eksperyment dla całej branży kryptowalut. Trudno jednak ocenić, jaka będzie przyszłość niewymienialnych tokenów.

Technologia obecnie przeżywa swój rozkwit, a wzrost zainteresowania NFT wpłynął na zwiększenie dostępności giełd i platform wymiany - obecnie zakup tokenów nie powinien być problemem praktycznie dla nikogo. Wystarczy wejść na preferowaną giełdę, wybrać interesuje nas dzieło i przejść do procesu sprzedaży. Podobnie wygląda proces sprzedaży NFT. Część platform oferuje tutaj kreatory, które ułatwiają zamieszanie swoich ofert. Warto jednak pamiętać, że duże giełdy NFT pobierają prowizje od transakcji.

Foto na wejście: Marco. Verch, ccnull.de, License:CC-BY 2.0