Po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej odbędzie się licytacja dzieła sztuki NFT. Już w grudniu, w Warszawie.

Licytacja dzieła sztuki NFT w Polsce

Pomimo tego, że przez większość osób niezrozumiały, NFT jest jest jednym z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy, nie tylko w światku nowoczesnych technologii. Przedziera się do kolejnych sektorów naszego życia, a następnych na liście jest sztuka. Podczas grudniowej aukcji w polskim domu aukcyjnym DESA Unicum licytowany będzie unikatowy obiekt NFT – to pierwsza tego typu sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dlaczego dom aukcyjny zainteresował się tym tematem? Cóż – liczy nie kłamią. W minionym roku wartość światowej sprzedaży cyfrowych dzieł sztuki wyniosła 250 milionów dolarów. Tymczasem globalna sprzedaż NFT w pierwszych trzech kwartałach tego roku osiągnęła wartość… 3,5 miliarda dolarów.

Szczegółową odpowiedź na pytanie o to, co to jest NFT, znajdziesz w innej naszej publikacji. Tutaj pokrótce powiedzmy sobie tylko, że jest to niepodrabialny i niewymienialny token świadczący o unikatowości cyfrowego przedmiotu (którym może być jakikolwiek plik, na przykład obraz w formacie JPG).

NFT, sztuka i… Samsung The Frame

I właśnie takie NFT będzie licytowane 2 grudnia w DESA Unicum. Będzie to praca Pawła Kowalewskiego zatytułowana Dlaczego jest raczej coś niż nic, inspirowana dziełem z 1986 roku, które przeszło dwie dekady temu uległo zniszczeniu w wyniku zalania pracowni malarza. Od 24 listopada będzie można jego oglądać w warszawskiej siedzibie domu aukcyjnego, gdzie będzie prezentowany na ekranie telewizora Samsung The Frame.



Dlaczego jest raczej coś niż nic na ekranie Samsung The Frame.

To zresztą nie pierwszy raz, kiedy Samsung decyduje się na mariaż swojego telewizora ze sztuką. Na początku roku można było licytować The Frame razem z obrazem na aukcji w domu Art in House. Akcja okazała się olbrzymim sukcesem.

Źródło: Samsung, informacja własna