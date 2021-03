Blockchain jest fundamentalną technologią XXI wieku - to zdecentralizowana baza danych, w której są zapisywane aktywa i transakcje obrotem wirtualnymi pieniędzmi (kryptowalutami). Kluczową rolę odgrywają tutaj tokeny NFT, które są uznawane za kluczowy element całej gospodarki opartej o blockchain.

NFT (Non-Fungible Token) to właściwie wyjątkowy zasób cyfrowy, który nie ma takiego samego odpowiednika. Inaczej mówiąc, każdy token NFT jest różny – ma unikalną wartość, nie jest równy innemu tokenowi NFT i nie można go skopiować. Nie mogą one być również przenoszone bez zgody właściciela. Tokeny mogą więc służyć jako dowód autentyczności. Cechy te szybko zostały wykorzystane przez programistów.

Jakie są standardy tokenów NFT? Najbardziej rozpowszechnionym standardem tworzenia i wydawania tokenów jest ERC-20, ale funkcjonują również inne standardy (np. ERC-223, ERC-721, ERC-777 i ERC-1155). Każdy kolejny standard jest unowocześniany, dzięki czemu jest bezpieczniejszy, szybszy w obsłudze i oferuje nowe funkcje.

Zaczęło się jednak dosyć niepozornie.

Historia tokenów NFT sięga 2012 roku, gdy rozpoczęto eksperymenty z tzw. Colored Coins – podstawowymi jednostkami bitcoina, które mogły reprezentować wiele zasobów i przez to mieć wiele zastosowań (wykorzystywano je jako kupony, akcje spółki, tokeny dostępu, czy po prostu przedmioty kolekcjonerskie). W międzyczasie pojawiły się również inne projekty wykorzystujące NFT (np. memy Rare Pepes czy pikselowe portrety CryptoPunks).

Technologia zyskała na popularności w 2017 roku za sprawą wirtualnej gry CryptoKitties, która pozwalała graczom na adopcję i handel wirtualnymi kotami. Wprowadzenie gry zbiegło się z czasem ze wzrostem popularności kryptowalut. Niektórzy znaleźli tutaj też sposób na szybkie wzbogacenie się (najdroższe koty osiągały wartość 100 000 dolarów!).

Ostatnio temat tokenów NFT znowu zyskuje na popularności. Wszystko przez artystów, sportowców, celebrytów i sławy biznesu, którzy zaczęły wydawać swoje dzieła opatrzone tokenami NFT. Dlaczego tak się dzieje? Kupujący dopatrują się tutaj unikalnego produktu, który ma wartość kolekcjonerską i/lub z biegiem czasu zyska na wartości, więc będzie można na nim zarobić.

.@ChristiesInc is honored to announce that @Metakovan, the founder and financer of @Metapurse, the largest NFT fund in the world, was the winning bidder of @beeple’s THE FIRST 5000 DAYS, for $69.3 m (42329.453 ETH). Read more here: https://t.co/h2gE6nS1Gu