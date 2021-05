The Division Heartland to jedna z nowości szykowanych przez Ubisoft z myślą o uniwersum The Division. Jedna, bo nie jedyna.

The Division Heartland to nowa gra free-to-play

Graliście lub gracie w którąś z odsłon serii The Division? A może zastanawialiście się, jak do tego uniwersum pasowałyby nieco innego rodzaju zmagania? Okazuje się, że będzie szansa to sprawdzić, ponieważ powstaje The Division Heartland. Będzie to gra free-to-play, która wedle komunikatu producenta „nie wymaga wcześniejszego doświadczenia z serią, a zapewni zupełnie nowe spojrzenie na znane uniwersum”.

Pracami nad The Division Heartland zajmuje się studio Red Storm. Premiera planowana jest końcówkę 2021 lub początek 2022 roku, na PC oraz konsolach Xbox i PlayStation obecnej i poprzedniej generacji.

Chociaż nie podano wielu konkretów, producent już teraz zaprasza zainteresowanych do zapisywania się do beta testów. Można zrobić to za pośrednictwem oficjalnej strony gry. Testy odbędą się na wszystkich platformach docelowych The Division Heartland w nieokreślonym jeszcze terminie.

Planów co do The Division jest więcej

Jak pokazuje powyższa infografika, przygotowywane są też inne nowości. Ubisoft obiecuje dalszy rozwój The Division 2, a także debiut uniwersum The Division na platformach mobilnych. I w tym przypadku na bliższe szczegóły musimy jednak zaczekać.

Mało? No to warto dodać, że poza tym szykowany jest film The Division. Tu pracami zajmują się już Netflix oraz Ubisoft Film & Television. W głównych rolach pojawić mają się Jessica Chastain oraz Jake Gyllenhaal, co bez wątpienia wróży bardzo dobrze. Nie tak dawno potwierdzono też, że reżyserii podjął się Rawson Marshall Thurber.

