WWE 2K Battlegrounds to dowód na to, że wirtualny wrestling może być jeszcze bardziej pokręcony. Sądząc po zwiastunie w tym roku doczekamy się albo świetnego odmóżdżacza, albo kaszany jakich mało.

WWE 2K Battlegrounds to najnowsza gra poświęcona tematowi wrestlingu. Tym razem twórcy spróbują nas zainteresować nieco innym, znacznie bardziej zwariowanym podejściem do niego. Na dobry (choć nie jesteśmy przekonani, czy to właściwe słowo) początek, sprawdźcie ten zwiastun.

Zobacz zwiastun WWE 2K Battlegrounds, zapowiadający grę:

W tym szaleństwie może być metoda. Co wiemy o WWE 2K Battlegrounds?

Po tym, jak ubiegłoroczna okazała się katastrofą, w tym roku nie doczekamy się kolejnej klasycznej odsłony serii WWE 2K. Jeżeli nie wyszło z realistycznymi produkcjami, to może wyjdzie z takimi, w których od realizmu odbiega się tak daleko, jak to tylko możliwe. Zdaje się, że z takiego właśnie założenia wychodzą twórcy gry WWE 2K Battlegrounds i wiecie co, w tym szaleństwie może być metoda.

WWE 2K Battlegrounds będzie równocześnie grą sportową i… symulacyjnym horrorem. To już nie tylko skakanie na siebie z narożników czy roztrzaskiwanie krzeseł i stołów na swoich plecach, ale też na przykład wrzucanie przeciwników do krokodylich paszczy. Wszystko to zaś w kreskówkowej oprawie wizualnej, choć wciąż z ulubieńcami publiczności, takimi jak Dwayne „The Rock” Johnson czy John Cena.

Premiera gry WWE 2K Battlegrounds za kilka miesięcy

To ma być zwariowana produkcja, która przyniesie odrobinę relaksu po długim dniu pracy czy nauki. Na szczegóły jednak musimy jeszcze poczekać. Na razie wiemy, że WWE 2K Battlegrounds ma się ukazać jesienią… i to właściwie wszystko.

Źródło: VGF247, MSPowerUser

Czytaj dalej o grach: