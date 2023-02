POCO X5 Pro 5G i POCO X5 5G to kolejni przedstawiciele lubianej, także w Polsce, serii smartfonów. Czy również najnowsze modele mają szanse wzbudzić większe zainteresowanie?

POCO X5 Pro 5G przynosi całkiem sporo zmian

Jak sugeruje nazewnictwo, więcej do zaoferowania będzie miał POCO X5 Pro 5G, zarazem to w jego przypadku można mówić o bardziej rzucającym się w oczy odświeżeniu specyfikacji względem zeszłorocznych propozycji. POCO niejako tradycyjnie akcentuje kilka najważniejszych punktów, w których nowe smartfony mają wypadać lepiej na tle konkurentów z tej samej półki cenowej. To przede wszystkim wyświetlacz, procesor i bateria.

POCO X5 Pro 5G ma do zaoferowania 6.67-calowy panel wykonany w technologii AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Nieźle, a dochodzi do tego jeszcze technologia adaptacyjna i szkło Gorilla Glass 5.

Jeśli mowa o wydajności, zapewniać będzie ją procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G współpracujący z 6 GB lub 8 GB pamięci RAM (w zależności od wersji) oraz pamięcią wewnętrzną w standardzie UFS 2.2. Bateria ma natomiast pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 67W.

POCO X5 5G zauważalnie skromniejszy

Pod względem designu POCO X5 5G prezentuje się bardzo podobnie. Ma też ten sam 6.67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i z częstotliwością odświeżania 120 Hz, ale jeśli chodzi o ochronę to całość pokrywa starsze szkło Gorilla Glass 3.

Jeszcze mocniej trzeba jednak zaakcentować wnętrze, ponieważ w POCO X5 5G znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, a więc ten samo co w zeszłorocznym POCO X4 Pro 5G. Bateria też liczy sobie 5000 mAh, ale będzie ładowana z mocą maksymalnie 33W.

Względem POCO X5 Pro 5G trzeba liczyć się z zauważalnie skromniejszym aparatem fotograficznym oraz brakiem głośników stereo.

Jakie ceny POCO X5 Pro 5G i POCO X5 5G?

W dużej mierze to właśnie ceny będą decydowały o tym, czy użytkownicy rzucą się na POCO X5 Pro 5G i POCO X5 5G, czy jednak rozejrzą się za konkurencją. Z naszego punktu widzenia nie możemy teraz odpowiedzieć z pełną stanowczością, ponieważ nie poznaliśmy cen w złotówkach.

Dowiedzieliśmy się jedynie, że POCO X5 Pro 5G ma kosztować 249 dolarów (6 GB +128 GB) oraz 299 dolarów (8 GB + 256 GB). Zainteresowani POCO X5 5G zapłacą natomiast 199 dolarów (6 GB + 128 GB) lub 249 dolarów (8 GB + 256 GB). Więcej o atrakcyjności (lub jej braku) tych kwot można będzie powiedzieć po oficjalnym przeliczeniu na złotówki. Wkrótce się to stanie, bo obydwa modele mają być dostępne także w Polsce.

Źródło: pooco