Memy z Putinem robią furorę w sieci. Internetowi twórcy jak zwykle stanęli na wysokości zadania, pomagając nam poradzić sobie z tym trudnym tematem.

Memy z Putinem w obliczu wojny

W oczach niektórych to tylko głupie obrazki z Internetu. Memy od lat jednak pomagają nam radzić sobie z trudnymi, poważnymi tematami i łapać równowagę w nieprzyjaznych czasach. Niejednokrotnie stanowią też celne komentarze – czy to społeczne, czy też polityczne. Ich mocy muszą być też świadomi ludzie u władzy.

Choć nie ma żadnych dobrych źródeł, które by to potwierdzały, w sieci pojawiają się informacje, że rosyjski MSZ zamierza zakazać memów z Władimirem Putinem w roli głównej. Niezależnie od tego, czy jest to prawda, czy nie, bez większego zaskoczenia spowodowało to… jeszcze większy wysyp memów. Tomek Dittrich zaproponował na Twitterze stworzenie z nich albumu w PDF i… bardzo mi się to podoba.

Najlepsze memy z Putinem

Jeśli masz obrazki, którymi chcesz się podzielić ze światem, możesz wklejać je pod wpisem na Twitterze. My zaś ze swojej strony przygotowaliśmy takie oto krótkie zestawienie memów:

Śmiechy śmiechami, ale…

Słowo na koniec: śmiechy śmiechami, ale jest to raczej śmiech przez łzy. Dlatego jako redakcja benchmark.pl chcielibyśmy jasno i wyraźnie podkreślić: jesteśmy całym sercem z Ukrainą i Ukraińcami. Potępiamy działania Władimira Putina i jego podwładnych – wyczekujemy chwili, aż za swoje zbrodnie zostaną osądzeni.

