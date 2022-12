Wojna na Ukrainie toczy się nie tylko w wymiarze militarnym. Duże znaczenie odgrywa tutaj także propaganda. Niedawno ukraińska policja dokonała jednej z bardziej spektakularnych akcji związanych z neutralizacją działań wroga.

Bezpieczeństwo w kraju zależy nie tylko od bezpieczeństwa militarnego, ale też bezpieczeństwa systemów komputerowych (i nie chodzi tylko o dbanie o dobre hasła). Doskonale wiedzą o tym wiedzą ukraińskie służby. Cyberpolicja może pochwalić się tutaj niemałym osiągnięciem.

Ogromna farma rosyjskich botów - przejęto 100 tys. kart SIM

Ukraińska cyberpolicja opublikowała nagranie z akcji przeszukania rosyjskiej farmy botów. Uwagę zwraca ogromna liczba kart SIM oraz osprzęt umożliwiający ich obsługę – widać, że robotą zajmowali się profesjonaliści, którzy byli dobrze przygotowani do swojej funkcji.

Akcję przeszukania przeprowadzili pracownicy Departamentu Cyberpolicji wraz z terytorialnymi jednostkami dochodzeniowo-śledczymi Policji, prokuraturą i wsparciem operatorów telefonii komórkowej. W rezultacie zatrzymano 31 osób w 24 lokalizacjach na terenie Ukrainy.

Podczas akcji skonfiskowano ponad 100 tysięcy kart SIM (głównie operatorów komórkowych Federacji Rosyjskiej), ponad 100 komputerów, ponad 150 telefonów komórkowych i około 300 bramek GSM. Sprzęt został przekazany do ekspertyzy.

Jewgienij Doroganow, zastępca naczelnika wydziału do zwalczania przestępczości komputerowej potwierdził, że podczas przeszukania skonfiskowano ponad 100 tys. kart SIM, które miały służyć do rejestracji fałszywych kont. Później takie konta służyły do zakładania kont botom w serwisach społecznościowych, usługach pocztowych i komunikatorach, gdzie rozpowszechniano prorosyjską propagandę, usprawiedliwiano działania okupantów czy udostępniano nielegalne treści.

Wobec zatrzymanych wszczęto postępowanie karne w związku z nieuprawnioną ingerencją w pracę systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych i sieci łączności elektronicznej, a także rozpowszechnianie poufnych informacji za pomocą komputerów, sieci komputerowych i nośników, a także rozpowszechnianie propagandy wojennej.

Źródło: NPU GOV UA