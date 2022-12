Aplikacja TikTok chce wykonać gest dobrej woli, aby przekonać USA do zaprzestania kroków przeciwko niej.

TikTok na celowniku USA

Popularna aplikacja z krótkimi filmikami szturmem podbiła świat mediów, choćby w Polsce TikTok jest niezwykle popularny i wykorzystywany przez prawie co drugiego internautę. Nie ustaje jednak w internecie debata o możliwym wykorzystaniu go jako narzędzia szpiegowskiego przez Chiński rząd (bo właśnie w Chinach działa posiadający aplikację ByteDance). Szczególnie w Stanach Zjednoczonych lęk przed TokTokiem jest obecny już od lat. Były prezydent Donald Trump, straszył aplikacją i jej możliwym nieprawomyślnym wykorzystaniem, a obecny przywódca Joe Biden, mimo że nie kontynuował wprowadzania absolutnego zakazu, to nakazał Departamentowi Handlu monitorowanie aplikacji, jako niebezpiecznej dla bezpieczeństwa narodowego. Wielokrotnie zapowiadano zakazanie TikToka w USA, ale jak na razie nie doszło to do skutku, jednak Amerykanie doprowadzili do zakazania posiadania aplikacji na urządzeniach rządowych. Ogłoszenie tego faktu spotkało się z niezadowoleniem właścicieli TikToka, bo może to wpłynąć negatywnie na ich zarobki i zaufanie do platformy.

TikTok od trzech lat stara się zapewnić departamenty i agencje rządowe USA, że dane obywateli USA nie są udostępniane Komunistycznej Partii Chin ani żadnemu innemu chińskiemu podmiotowi. Aktualnie aplikacja oferuje prowadzenie większej części działalności na warunkach rynkowych i poddanie jej zewnętrznej kontroli.

ByteDance wyciąga rękę

Amerykańscy prawodawcy chcą rozprawić się z Chinami w ramach szerszego sporu dotyczącego bezpieczeństwa, w którym oberwało się już Huawei i kilku innym firmom. TikTok ujawnił kilka środków, jakimi zamierza uspokoić sytuację z rządem Stanów Zjednoczonych, w tym umowę dla Oracle Corp na przechowywanie danych użytkowników aplikacji w USA. Proponują też stworzenie oddziału United States Data Security, który nadzorowałby ochronę danych i decyzje dotyczące moderacji treści. Według źródeł bliskich sprawie właściciele TikToka wydali 1,5 miliarda dolarów na koszty zatrudnienia i reorganizacji w celu zbudowania tej jednostki.

Niektórzy urzędnicy z USA nadal są przeciwni, bo aplikacja wciąż polegałaby na technologii ByteDance, który jest chińskim podmiotem. Aby temu przeciwdziałać TikTok zaproponował by Oracle nadzorowało infrastrukturę technologiczną w USA w oddzieleniu od ByteDance. Zapewni ono przegląd zarówno kodów aplikacji, jak i kodów serwerów. Przeglądy będą odbywały się w dedykowanych „centrach przejrzystości" odwiedzanych przez inżynierów Oracle, a pierwsze z nich ma zostać otwarte w Maryland w styczniu 2023.

Źródło: reuters