Zgodnie z relacją Służb Specjalny Ukrainy ich żołnierze tropią aktualnie rosyjski sprzęt wojskowy. Trafionym celem ostatniej śmiałej zasadzki okazał się rosyjski Kamaz „Tajfun”. Jak przebiegała akcja i czy udało się „zmienić wroga w pochodnię”?

O popisowym zniszczeniu kolejnego Kamaza „Tajfun” poinformowały w dniu dzisiejszym Służby Specjalne Ukrainy. Działającym w rejonie Chersonia żołnierzom udało im się wedrzeć na tyły wroga i ustrzelić rosyjski pojazd opancerzony. Jak przebiegała zasadzka i dlaczego była warta milion dolarów?

Jak przebiegała zasadzka na Kamaza?

Zgodnie z telegamową relacją, ukraińscy żołnierze w rejonie Chersonia intensywnie działają na tyłach wroga polując na rosyjski sprzęt wojskowy. Tym razem w oko wpadł im niezniszczalny Kamaz „Tajfun”. Po rozpoznaniu prawdopodobnej trasy opancerzonej ciężarówki zaminowali oni odpowiedni odcinek drogi. Kiedy nadjechała, zdalnie zdetonowali improwizowany ładunek wybuchowy. Jak im poszło?

Wrogi Kamaz „Tajfun” natychmiast spłonął wraz z zawartością. (…) Wynik pracy - całkowicie zniszczony sprzęt i personel wroga.

- oceniają swoją akcję Siły Operacji Specjalnych Ukrainy.

Z nagrania wynika, że pojazd opancerzony rzeczywiście zapłonął, ale pojechał dalej. Czy został całkowicie zniszczony i jakie są straty w ludziach, trudno ocenić. Pewnym jest jednak, że oberwał w newralgicznych miejscach, których zapłon jest w stanie zmienić ten model wojskowej ciężarówki w dobrze rozhulanego grilla.

Jak zniszczyć rosyjskiego Kamaza „Tajfun”?

Kamaz Tajfun-K to pojazd opancerzony, który uchodzi za niezniszczalny. Jest odporny na ostrzał i poradzi sobie na terenie zaminowanym. Jego pancerz przetrwa kontakt z pociskami kalibru do 14,5 mm, a podwozie detonację ładunku o mocy porównywalnej z wybuchem 10 kg trotylu. Kamazy „Tajfun” nie są jednak idealne. W puszkę pełną ognia są w stanie zamienić je nawet proste koktajle Mołotowa.

Instrukcja dezaktywacji Kamaza Tajfun autorstwa Ministerstwa Obrony Ukrainy

Słabymi punktami tego modelu pojazdu są opony przednie i szyby. Wrażliwe na płomienie są też kratki osłony silnika, zbiorniki paliwa i dymiące się na filmie górne włazy.

Czy jeden Kamaz „Tajfun” mniej, to duża strata dla Rosjan?

Według szacunkowych danych, Rosjanie dysponują aktualnie ponad 300 Kamazami 63968 Tajfun-K. (Typhoon-K MRAP). Mimo to, zniszczenie jednego z nich oznacza stratę rzędu miliona dolarów, a czasowe wyłączenie z użytku to także ból zaopatrzeniowy. Rosjanie wykorzystują Kamazy przede wszystkim w celach transportowych: do przewozu żołnierzy, amunicji i prowiantu. Jeśli pojazd zapłonął, to nie tylko stracili bieżący kontener. Po wydłubaniu spalenizny, ciężarówka wymagać będzie remontu, który angażuje siły i czas.

Źródło:Siły Specjalne Ukrainy