Tej funkcji Messengera nie znasz. Wystarczy kilka kliknięć

Jeśli regularnie korzystasz z Messengera, tę funkcję musisz poznać. Możesz dzięki niej zaskoczyć swoich znajomych i wysłać wiadomość w zapakowanym prezencie. Jak to zrobić?

Messenger to jeden z popularniejszych komunikatorów internetowych, którego można używać zupełnie za darmo. Nie dość, że pozwala prowadzić rozmowy tekstowe ze znajomymi, to jeszcze umożliwia wykonywanie połączeń głosowych i wideo. To użyteczne narzędzie, które skrywa w sobie ciekawą funkcję.

Jedną z opcji, o której wielu użytkowników Messengera nie ma pojęcia jest możliwość formatowania tekstu. Messenger pozwala wysyłać wiadomości z pogrubionymi fragmentami tekstu, przekreślonymi, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, by wysłać drugiej osobie wiadomość pisaną kursywą. Jest jednak jeszcze jedna opcja, której najprawdopodobniej nie znasz.

Chodzi o wysyłanie wiadomości zapakowanej w prezent. Dzięki temu treść pozostaje niewidoczna tak długo, aż druga osoba “otworzy” prezent. Jak skorzystać z tej funkcji? Wystarczy kilka kliknięć.

Wiadomość-prezent na Messengerze. Jak ją wysłać? Prosty poradnik

Przede wszystkim warto na wstępie zaznaczyć, że jest to funkcja możliwa do wypróbowania wyłącznie w mobilnej wersji aplikacji. Oznacza to, że wiadomość w prezencie wyślesz tylko z telefonu, a druga osoba – aby ją otworzyć – również musi odczytać wiadomość na smartfonie. Wiadomość-prezent nie jest obsługiwana przez komunikator w wersji na komputery.

Zacznijmy więc od początku. Aby wysłać wiadomość zapakowaną w prezent na Messengerze, wejdź w rozmowę z wybraną osobą – tak, jak robisz to zwykle, aby z kimś porozmawiać.

Kiedy już jesteś w oknie czatu, napisz wiadomość, którą chcesz spakować w prezent i wysłać. Nie spiesz się jednak i nie klikaj ikony wysyłania. Po przygotowaniu treści, kliknij w ikonę lupy po prawej stronie od wiadomości i po lewej stronie od ikony wysyłania.

W tym momencie zamiast klawiatury zobaczysz listę efektów do wybrania. W sekcji “wyślij efekty” przewiń palcem w lewo, na sam koniec listy. Zobaczysz tam grafikę przedstawiającą wiadomość w prezencie.

Jeśli jesteś przekonany, że chcesz wysłać napisaną wcześniej wiadomość, kliknij grafikę prezentu – i to tyle. Pamiętaj jednak, że wiadomość zostanie wysłana natychmiast po kliknięciu w prezent.

O czym warto wiedzieć przed wysłaniem wiadomości w prezencie?

W wiadomościach-prezentach nie można wysyłać linków. Messenger nie pozwoli ci także wysłać ze wspomnianym efektem zdjęcia. Ponadto z funkcji wysyłania wiadomości w prezencie można korzystać również w konwersacjach grupowych.

Co zrobić, jeśli w twojej aplikacji ta opcja nie działa? Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji. Miej też na uwadze, że ikona lupy do wybrania efektu wiadomości pojawia się po rozpoczęciu pisania, a nie przed pisaniem.