Ulga na internet stanowi świetny sposób, by odzyskać nawet 1520 złotych w ciągu dwóch lat. Dobra wiadomość: przysługuje każdemu, kto płaci za internet. Zła: można z niej skorzystać tylko raz.

Komu należy się ulga na internet?

Sprawa jest prosta: ulga na internet przysługuje każdemu podatnikowi, który płaci za internet. Podstawowa zasada jest więc prosta: jeśli masz wykupioną usługę internetu – czy to stacjonarnego, czy też mobilnego – to możesz odliczyć sobie poniesione koszty. Zrobisz to podczas rozliczania PIT za rok 2022.

Kiedy można odliczyć ulgę za internet? Tylko raz, choć przez dwa lata

Nie musi to być pierwszy rok korzystania z internetu – możesz odliczyć koszty w dowolnym roku. Co jednak ważne, możesz to zrobić tylko raz w życiu. Jeśli więc kiedyś już korzystałeś z tej ulgi, to nie masz prawa zrobić tego ponownie.

Możesz za to korzystać z ulgi przez dwa lata, o ile zachowasz ciągłość. To pozwala odliczyć koszty na przykład za rok 2021 i 2022 albo 2022 i 2023, ale nie za 2022 i 2024. Jeśli nie skorzystasz z ulgi zaraz w drugim roku, to szansa na to i tym samym pieniądze przepadają. A skoro już przy pieniądzach jesteśmy, to…

Ile zwrotu za internet można uzyskać?

Maksymalny limit wynosi 760 zł za rok, czyli w ciągu dwóch lat możesz odzyskać 1520 złotych. Jest to górna granica – jeśli w ciągu roku twoje wydatki na internet były mniejsze, to i zwrot taki będzie. Krótko mówiąc:

jeśli suma z całego roku jest mniejsza niż 760 zł, podaj dokładną kwotę i tyle też otrzymasz z powrotem,

jeśli suma z całego roku jest równa lub większa niż 760 zł, podaj dokładnie 760 zł i taki zwrot będzie ci się należeć.

W przypadku osób rozliczających się wraz z małżonkiem, limit dotyczy każdego z osobna. Możliwe jest więc odzyskanie 1520 zł za rok lub 3040 zł za dwa lata – warunek jest jednak taki, że umowa musi być zawarta na nazwiska obojga.

Jak odliczyć internet od podatku? Krok po kroku

Najpierw przygotuj faktury, które będą stanowić potwierdzenie poniesionych kosztów. Pamiętaj, że odliczyć możesz tylko koszty usługi internetowej (jeśli więc masz pakiet łączony z TV lub telefonem, to zamiast całej kwoty abonamentu, uwzględnij tylko wartość dostępu do internetu). Zwrotowi nie podlegają też koszty instalacji czy modernizacji.



Przykładowa faktura: choć abonament wynosi 52,99 zł, odliczyć można tylko 23,99 zł (koszt usługi internetowej)

Następnie uruchom program do PIT-ów albo usługę Twój e-PIT (na platformie e-Urzędu Skarbowego). W sekcji „ulgi” lub „odliczenia” podaj sumę wydatków na internet w 2022 roku (maksymalnie: 760 zł) i zapisz to. Informacja ta będzie zawarta w załączniku PIT/0 do deklaracji PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.



Screen z usługi Twój e-PIT: w zakładce Bieżące dokumenty, przejdź do sekcji Ulgi i wybierz Ulga na internet.

Warto przy tym zaznaczyć, że niektóre programy (na przykład PITax) samodzielnie obliczają kwotę zwrotu na podstawie wysokości miesięcznego abonamentu. To ułatwia sprawę.



PITax sam oblicza sumę, wystarczy podać wysokość miesięcznego abonamentu.

PIT za rok 2022 możesz złożyć do 2 maja 2023 roku.

Źródło: informacja własna, gov