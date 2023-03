Wypełnianie i rozliczanie PIT-ów może być szybkie i wygodne – wystarczy skorzystać z dobrego programu. Ten nie tylko automatycznie uzupełni odpowiednie rubryki, ale też podpowie, jak zyskać więcej i wskaże ewentualne błędy do poprawy. Oto ranking takich aplikacji.

Rozliczanie PIT – najlepsze programy za darmo

Istnieje wiele różnych programów do wypełniania, rozliczania i wysyłania PIT-ów. Część z nich jest płatna, ale są też w pełni darmowe aplikacje, które wcale nie odbiegają funkcjonalnością od tych pierwszych. W myśl zasady „po co przepłacać?” w tym rankingu polecamy najlepsze bezpłatne programy do PIT-ów. Z niektórych skorzystasz w przeglądarce, inne dostępne są jako programy na komputery, a ostatnią aplikację z zestawienia możesz zainstalować na swoim telefonie.

Jaki program do PIT? Ranking aplikacji do rozliczeń 2022/2023:

Najlepsze programy do PIT-ów. Dlaczego warto z nich skorzystać?

Każdy Polak, osiągający jakiekolwiek przychody w minionym roku, musi złożyć zeznanie podatkowe PIT. Kiedyś zadanie to było skomplikowane i najlepszym sposobem było skorzystanie z pomocy profesjonalisty. Obecnie nie trzeba robić nic (deklaracja jest generowana w systemie i automatycznie przesyłana do Urzędu Skarbowego), ale można – choćby po to, by skorzystać z przysługujących ulg, przekazać 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego czy też odliczyć darowizny.

Do kiedy trzeba złożyć PIT w 2023 roku? Deklaracje PIT-28, PIT-36 (PIT-36L), PIT-37, PIT-38 i PIT-39 należy złożyć najpóźniej do 2 maja 2023 roku. (Normalnie jest to 30 kwietnia, ale w tym roku jest to dzień wolny od pracy, stąd wydłużenie).

Właśnie po to powstały aplikacje do PIT-ów. Pozwalają szybko wypełnić deklarację, nierzadko prowadząc użytkownika za rękę przez cały proces i podpowiadając, co i jak należy lub warto zrobić. Na koniec umożliwiają wysłanie zeznania do Urzędu Skarbowego – bez konieczności drukowania dokumentu i faktycznej wizyty w urzędzie. Jakie programy najbardziej zasługują obecnie na uwagę? Oto – naszym zdaniem – najlepsza piątka.

Twój e-PIT – wygodny program PIT w przeglądarce

Rzadko można tak powiedzieć, ale w tym przypadku to fakt. Rządowa usługa jest jednym z najlepszych programów w tej kategorii. Chodzi oczywiście o Twój e-PIT, czyli narzędzie będące częścią platformy e-Urząd Skarbowy. Aby z niego skorzystać, trzeba się uwierzytelnić – można to zrobić poprzez Profil Zaufany, e-dowód osobisty, aplikację mObywatel lub po prostu podając dane z PIT-ów tego- i zeszłorocznych.

Twój e-PIT ma wiele atutów. Przede wszystkim jest zupełnie darmowy i nie wymaga pobierania żadnych dodatkowych aplikacji na komputer. W dodatku automatycznie pobiera deklaracje PIT-11 z systemu, więc na dobrą sprawę nie trzeba uzupełniać żadnych rubryk. Można za to oczywiście wybrać ulgi i odliczenia, które nam przysługują, odpisać darowizny, a do tego zupełnie swobodnie wybrać podmiot, któremu przekażemy 1,5% podatku.

Interfejs jest przejrzysty, a korzystanie z niego – w pełni intuicyjne. Integracja z platformą e-Urząd Skarbowy sprawia zaś, że wypełnioną deklarację można błyskawicznie przesłać do fiskusa, odebrać UPO i – w razie takiej potrzeby – uregulować niedopłatę. Równocześnie za plus można uznać fakt, że nie podajemy tu swoich danych żadnemu nowemu podmiotowi – wszystkie znajdują się już w bazach administracji publicznej.

W naszym poradniku wyjaśniamy jak rozliczyć PIT przez Internet z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT – sprawdź, jeśli decydujesz się właśnie na to rozwiązanie.

e-pity 2022 – rozbudowany program dla wymagających

Osoby niemające zaufania do rządowej usługi lub po prostu preferujące korzystanie z zewnętrznych aplikacji, najczęściej wybierają e-pity. Usługa, której właścicielem jest poznańska spółka e-file, dostępna jest zarówno z poziomu przeglądarki (bez instalacji), jak i osobnego programu, który można zainstalować na swoim komputerze.

Program e-pity umożliwia wygodne rozliczenie się w pojedynkę lub z małżonkiem. Co ciekawe, oprócz opcji samodzielnego wypełnienia deklaracji (także z kreatorem, który przeprowadza przez ten proces krok po kroku), aplikacja umożliwia także import danych z usługi Twój e-PIT (czyli deklaracji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów) – co znacząco przyspiesza cały proces. Warto też podkreślić, że e-pity umożliwiają swobodny wybór organizacji pożytku publicznego, które przekażesz 1,5% podatku.

Najnowsza wersja aplikacji e-pity została oczywiście dostosowana do nowych przepisów. Bierze pod uwagę nową kwotę wolną od podatku, nowe stawki podatkowe, zniesioną ulgę dla klasy średniej czy też aktualnie obowiązujące ulgi i odliczenia. Możesz więc mieć pewność, że wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z prawem.

Uwaga: podczas instalacji program spyta, czy chcesz też zainstalować e-file [ID]. Warto to zrobić, ponieważ dzięki temu możliwa jest między innymi błyskawiczna wysyłka wypełnionej deklaracji do e-Urzędu Skarbowego.

PIT Format 2022 – prosty program do rozliczania PIT-ów

Równie popularny jest PIT Format – program, który także jest w pełni darmowy i prosty w obsłudze – nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników. Dla tych ostatnich szczególnie pomocny może okazać się inteligentny kreator, przeprowadzający przez cały proces wypełniania deklaracji, bez konieczności znajomości tego, które liczby należy wpisać w które rubryki.

PIT Format 2022 jest programem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, a twórcy (z firmy Formsoft) gwarantują możliwość uwzględnienia wszystkich należących się użytkownikowi ulg i odliczeń. Żadnym problemem nie jest także przesłanie wypełnionej w aplikacji deklaracji do wybranego Urzędu Skarbowego.

Program PIT Format jest intuicyjny w obsłudze i umożliwia szybkie wypełnienie deklaracji, ale ma też swoje minusy. Między innymi trudno nazwać jego interfejs nowoczesnym (prostota ma wprawdzie swoich zwolenników, ale młodszym użytkownikom może nie przypaść do gustu). Przede wszystkim jednak aplikacja nie daje możliwości samodzielnego wyboru OPP, któremu przekażesz 1,5% podatku – jeśli więc jest to dla ciebie ważne, skorzystaj z innego programu.

PITax 2022/2023 – wygodny i bezpieczny program PIT

PITax to kolejny godny polecenia program do rozliczania PIT-ów. Producent chwali się pełną zgodnością z najnowszymi przepisami, certyfikatem bezpieczeństwa USERTrust, przejrzystym interfejsem oraz rozbudowanym kreatorem. Ten ostatni nie tylko prowadzi nas za rękę przez cały proces wypełniania rocznego zeznania, ale też oferuje podpowiedzi, dzięki którym możemy skorzystać z dodatkowych ulg i zyskać więcej. Niewątpliwym plusem jest również weryfikator poprawności wprowadzonych danych.

Podobnie jak inne aplikacje tego typu mamy tu możliwość nie tylko wypełnienia deklaracji, ale też błyskawicznego przesłania jej do Urzędu Skarbowego (otrzymamy UPO, będące oficjalnym potwierdzeniem). Wypada także wspomnieć, że w programie PITax możesz wybrać dowolną organizację pożytku publicznego dla swojego 1,5% podatku, ale wymaga to założenia (darmowego) konta w serwisie. Jeśli nie chcesz zakładać konta, to OPP zostanie wybrana automatycznie.

Oprócz programu, który możesz pobrać na swój komputer, PITax oferuje także darmowe narzędzie do rozliczania PIT-ów dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Podobnie jak w aplikacji masz do wyboru dwa sposoby wypełniania deklaracji: szybkie oraz ze wsparciem asystenta, który ułatwia działanie mniej doświadczonym osobom.

Pitbot – aplikacja do PIT-ów pomyślana zupełnie inaczej

Na koniec zostawiliśmy aplikację Pitbot, która mocno wyróżnia się na tle pozostałych programów w tym zestawieniu. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wypełnianie deklaracji odbywa się tu na zasadzie naturalnej rozmowy z chatbotem. On pyta, ty odpowiadasz i w ten sposób automatycznie tworzone jest zeznanie, które na koniec możesz przesłać do wybranego urzędu skarbowego – oczywiście bez wychodzenia z domu.

Cały proces jest przez to niezwykle wygodny i intuicyjny, a do tego przebiega bardzo szybko. Pitbot jest przy tym naturalnie w pełni funkcjonalny – możesz się rozliczyć i indywidualnie, i z partnerem, możesz skorzystać z ulg podatkowych i odliczeń, a także przekazać 1,5% na OPP, choć nie możesz samodzielnie jej wybrać (korzystając z aplikacji Pitbot wspierasz stowarzyszenie Sursum Corda, pomagające obywatelom Ukrainy).

Pitbot dostępny jest zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i w formie aplikacji na telefon z Androidem. Na dobrą sprawę możesz więc wypełnić swój podatniczy obowiązek w dowolnym miejscu na świecie – tak długo jak dociera tam Internet. Szybko i wygodnie.

A z jakiego programu do rozliczania PIT-ów ty korzystasz? Masz jakieś doświadczenie, którym chcesz podzielić się z pozostałymi czytelnikami? Sekcja komentarzy pozostaje do twojej dyspozycji.