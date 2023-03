Kiedyś dokumenty trzeba było drukować i podpisywać ręcznie, a następnie wozić do urzędu. Dziś da się to załatwić przez Internet i właśnie do tego służy elektroniczny podpis osobisty. Możesz go mieć w dowodzie.

Co to jest podpis osobisty?

Podpis osobisty to nic innego jak elektroniczny podpis. Jest cyfrowy, ale pełni dokładnie tę samą funkcję co odręczny podpis i tak samo jak on służy do potwierdzania swojej tożsamości lub woli. W ten sposób można na przykład podpisać dokumenty elektroniczne wysyłane do urzędu. Można go także wykorzystać w rozmaitych sytuacjach z podmiotami publicznymi (i prywatnymi – o ile obie strony wyrażą na to zgodę).

Certyfikat podpisu elektronicznego służy natomiast do potwierdzania prawdziwości danych osoby, która wykorzystuje taki podpis. Oprócz imienia i nazwiska zawiera on również informację o obywatelstwie oraz numer PESEL. Ten certyfikat jest zapisywany w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną (a od 2019 roku wydawane są wyłącznie takie dowody).

Jak uzyskać certyfikat podpisu osobistego w dowodzie?

Certyfikat podpisu osobistego jest zapisywany w dowodzie osobistym, ale nie dzieje się to „z automatu”. Aby uzyskać certyfikat podpisu osobistego, należy zaznaczyć odpowiednią opcję we wniosku o wydanie dowodu osobistego. W aktualnym dokumencie jest to punkt 5.

Jeśli zaznaczysz tę opcję, to twój dowód osobisty będzie zawierał certyfikat podpisu osobistego. To jednak nie wystarczy, by z niego skorzystać. Trzeba jeszcze tę warstwę elektroniczną w dowodzie aktywować. Możesz to zrobić w urzędzie, przy odbiorze dokumentu (lub w jakimkolwiek innym momencie). Ustalisz wówczas dwa kody PIN: jeden cztero-, a drugi sześciocyfrowy. Właśnie tym drugim będziesz później potwierdzać chęć złożenia podpisu osobistego.

Kiedy i do czego przyda się podpis osobisty?

Podpis osobisty można wykorzystać do podpisywania elektronicznych dokumentów wysyłanych przez Internet. W ten sposób nadamy moc prawną wnioskom przesyłanym do ZUS-u, a także urzędowym deklaracjom czy zaświadczeniom. Jest tak samo ważny jak odręczny podpis.

Co ważne, podpis osobisty jest w pełni honorowany przez podmioty publiczne i to na terenie całej Unii Europejskiej. Może być także uznany przez podmioty prywatne, ale w takim przypadku musi na to zapaść obustronna zgoda.

Jak podpisać dokument elektronicznym podpisem osobistym?

Podpisywanie dokumentów za pomocą podpisu osobistego może wydawać się nieco skomplikowane, ale wcale takie nie jest. Trzeba tylko mieć świadomość, że potrzebne będą dodatkowe akcesoria. Albo smartfon z modułem NFC i aplikacją eDO App, albo też specjalny czytnik (ceny takich urządzeń rozpoczynają się od kilkudziesięciu złotych).

Wspomnianą aplikację możesz pobrać zarówno na telefon z Androidem, jak i na iPhone’a:

Podpisywanie dokumentów różni się w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystasz. W przypadku czytnika, należy uruchomić oprogramowanie E-dowód podpis elektroniczny, wybrać w nim plik do podpisania, a następnie wpisać 6-cyfrowy kod PIN.

W przypadku smartfona natomiast należy:

uruchomić aplikację eDO App

wybrać opcję „Podpisz dokument”

wskazać dokument do podpisania

kliknąć „Podpisz”

wpisać numer CAN (znajduje się na awersie e-dowodu)

przyłożyć e-dowód do telefonu

podać 6-cyfrowy kod PIN

To spowoduje, że podpisany dokument zostanie zapisany w telefonie – w folderze z pobranymi plikami. Możesz go następnie przesłać do urzędu, korzystając z odpowiedniej elektronicznej platformy administracyjnej.

Certyfikat podpisu osobistego – czy warto?

Podpis osobisty może się przydać w wielu sytuacjach, eliminując konieczność wysyłania dokumentów pocztą lub jeżdżenia z nimi po urzędach. Może być też oczywiście tak, że nigdy z niego nie skorzystasz, ale ostatecznie lepiej go mieć niż nie mieć – szczególnie, że uzyskanie certyfikatu podpisu osobistego jest zupełnie bezpłatne i można to zrealizować podczas dwóch wizyt w urzędzie – tych samych, podczas których składa się wniosek o dowód, a następnie przychodzi się odebrać gotowy dokument.

Źródło: gov, informacja własna