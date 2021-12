Coraz bardziej prawdopodobne, że pod latach oczekiwania doczekamy się premiery Uncharted. I nie o nowej grze mowa, ale o filmie.

Sony Pictures przypomina o ekranizacji Uncharted

Dopiero w październiku pojawił się pierwszy zwiastun filmu Uncharted. Dopiero, bo jak wtedy przypominaliśmy jest to film, o którym mówi się od ponad 10 lat. Długo były to jednak mało optymistyczne doniesienia, ale w pewnym momencie się to zmieniło, cały projekt trafił na właściwą ścieżkę i teraz czynione są ostatnie przygotowania do premiery.

Nowy zwiastun zdaje się to potwierdzać. Prym wiodą w nim oczywiście Tom Holland (jako Nathan Drake) oraz Mark Wahlberg (jako Victor Sullivan). Dobór aktorów nie wszystkim się tutaj spodobał. Więcej wątpliwości związanych jest z pierwszym z wymienionych, w kontekście drugiego sporo komentarzy dotyczyło... braku wąsów. Okazuje się, że te jednak zagoszczą na twarzy Sully'ego. W filmie reżyserowanym przez Rubena Fleischera wystąpią też Antonio Banderas, Sophia Ali i Tati Gabrielle, a cała historia będzie obracała się wokół zaginionego skarbu o ogromnej wartości.

2. oficjalny zwiastun Uncharted

Kiedy premiera filmu Uncharted?

Jeśli tym razem wszystko się uda, a szanse na to są naprawdę duże, Uncharted zadebiutuje już wkrótce. A konkretnie 18 lutego przyszłego roku. Zainteresowani będą musieli wybrać się do kina, film nie trafi bowiem na platformy streamingowe.

