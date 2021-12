Netflix zaczyna coraz bardziej zagłębiać się w świat Wiedźmina. I chce przy tym pokazywać widzom nie tylko Geralta.

O czym opowie Wiedźmin: Rodowód krwi?

Macie za sobą seans z 2. sezonem Wiedźmina? Nie jest tajemnicą, że powstaje już następny, ale to nie wszystko co związane z tym uniwersum w niedalekiej przyszłości pojawi się na Netflix. Jeszcze w zeszłym roku pisaliśmy o zapowiedzi The Witcher: Blood Origin. Teraz serial, który u nas będzie oferowany pod tytułem Wiedźmin: Rodowód krwi, doczekał się pierwszej zajawki. Przypominającej przede wszystkim o tym, że poznamy tutaj wydarzenia rozgrywające się ponad 1000 lat przed tymi znanymi z Wiedźmina.

„Każda historia ma swój początek. Serial Wiedźmin: Rodowód krwi, którego akcja rozgrywa się na 1200 lat przed wydarzeniami ukazanymi w Wiedźminie, opowie pradawne dzieje Kontynentu władanego wówczas przez elfy. Dowiemy się, jak doszło do stworzenia pierwszego wiedźmina i jakie wydarzenia doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się w jeden.”

Teaser serialu The Witcher: Blood Origin

Kiedy premiera serialu Wiedźmin: Rodowód krwi?

Póki co nie jest znana dokładna data premiery serialu. Netflix obiecuje jednak, że odbędzie się w 2022 roku. Jako konsultant kreatywny zatrudniony został Andrzej Sapkowski. Pieczę nad całym projektem sprawuje Lauren S. Hissrich.

Jest zatem sporo czasu na spokojne zapoznanie się z 2. sezonem Wiedźmina. I przekonanie się samemu, jak wypada. Bo na bazie opinii innych trudno to zrobić, są bardzo skrajne. Niektórzy chcą nawet odwołania Lauren S. Hissrich ze stołka producenta. Z pewnością zostanie to uwzględnione. Sami organizatorzy petycji muszą mocno w to wierzyć stawiając sobie za cel zebranie 5000 podpisów.

Być może warto tu także przypomnieć, że nie tak dawno premierę miała też animacja Wiedźmin: Zmora Wilka. Jest w czym wybierać. Ciekawe kiedy faktycznie zacznie się przesyt?

