Zanosi się na to, że po latach problemów, opóźnień i licznych zmian w ekipie, ekranizacja Uncharted powoli będzie zbliżać się do premiery. Czy doczekamy się hitu? Póki co zdania są mocno podzielone.

Tom Holland jako Nathan Drake? No tak średnio bym powiedział

O filmie Uncharted mówi się od naprawdę dawna, bo od około 10 lat. W marcu zeszłego roku pisaliśmy, że zabrał się za niego siódmy już reżyser - Ruben Fleischer. I chyba jemu udało się wyprowadzić całą opowieść na prostą. Sony Pictures pochwaliło się bowiem pierwszym zwiastunem. I trzeba było czekać do tego momentu, aby wywiązała się dyskusja na temat doboru aktorów do głównych ról.

W nich pojawią się Tom Holland (jako Nathan Drake) oraz Mark Wahlberg (jako Victor Sullivan). Obydwaj są bardzo dobrze znanymi postaciami kina, ale czy pasują do tych ról? Zdania są mocno podzielone, głównie z racji wieku oraz wyglądu aktorów oraz bohaterów tak dobrze znanych z serii gier Uncharted. No chyba, że za cel obrano sobie przede wszystkim młodsze pokolenie, które z pierwszymi częściami nie miało do czynienia, czwarta gdzieś im przemknęła, a Tom Holland to bożyszcze i jedyny słuszny (znany?) filmowy Spider-Man.

Pierwszy zwiastun filmu Uncharted

Kiedy premiera Uncharted?

Jeśli nic złego już się nie wydarzy, to po wielu perturbacjach Uncharted można będzie zobaczyć. Premiera została zaplanowana na 18 lutego przyszłego roku. Odbędzie się tylko w kinach.

A jeśli chodzi o branżę gier, trwają prace nad Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Będzie to zremasterowany pakiet zawierający odświeżone wydania Uncharted 4: A Thief's End z 2016 roku oraz Uncharted: The Lost Legacy z 2017 roku. Ma zadebiutować również w przyszłym roku, ale tu dokładnego terminu jeszcze nie znamy.

