Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu Uncharted. Sony już pracuje nad promocją produkcji, bowiem właśnie opublikowano oficjalny plakat promujący film. Czy spodoba się on fanom?

Sony ujawnia plakat filmu Uncharted

Sony ujawniło dziś oficjalny plakat filmu Uncharted, który będzie można zobaczyć w kinach na całym świecie w okresie poprzedzającym jego premierę na początku przyszłego roku. Plakat przedstawia ujęcie filmu, w którym Tom Holland i Mark Wahlberg stoją pośród zatopionych statków. Z pewnością nie jest to najciekawsze ujęcie, można powiedzieć, że dość nudne, ale oby film dostarczył nam więcej emocji.

Kiedy premiera filmu Uncharted?

Uncharted pojawi się na dużym ekranie 18 lutego 2022 roku. Czy planujecie go obejrzeć? Będzie to filmowa adaptacja jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat. Oby była to widowiskowa opowieść o losach podróżnika i poszukiwacza skarbów Nathana Drake’a. W filmie zagrają: Tom Holland (Nathan Drake), Mark Wahlberg (Victor Sullivan), Antonio Banderas, Sophia Ali (Chloe Frazer), Tati Gabrielle (Braddock), Patricia Meeden oraz Sarah Jacqueline Petrick.

Źrodło: @Unchartedmovie, Informacja własna