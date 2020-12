PlayStation Productions – oddział Sony zajmujący się produkcją telewizyjną i filmową, obecnie pracuje nad 10 ekranizacjami gier od japońskiego giganta.

Nie tylko Uncharted i The Last of Us

Dyrektor generalny Sony Pictures, Tony Vinciquerra ujawnił na antenie CNBC, że studio pracuje nad trzema filmami i siedmioma serialami. Wszystkie produkcje powstają na podstawie gier na konsolę PlayStation. Według Vinciquerra w przyszłości Sony będzie bardziej polegać na swoich markach własnych. Dyrektor generalny wspomniał również o tym, że firma planuje bardziej skupić się na wewnętrznej współpracy, niż miało to miejsce do tej pory.

Nie mamy jeszcze konkretnego planu, ale mamy program w firmie o nazwie One Sony

Horizon Zero Dawn jako serial? A może Days Gone, jako konkurencja dla The Walking Dead? Jestem za!

Za wspomniane ekranizacje odpowiadać będzie PlayStation Productions – dział mający na celu adaptację różnych gier japońskiego koncernu. Oczywiście na ten moment nie znamy wielu szczegółów na temat planowanych gier, które (miejmy nadzieję) wkrótce ujrzymy na ekranach naszych telewizorów. Obecnie pewne jest jedynie, że powstaje film Uncharted oraz serialowa adaptacja na podstawie The Last of Us.

Macie jakieś swoje typy lub oczekiwania co do serialu, lub filmu na podstawie gier japońskiego giganta? Koniecznie podzielcie się z nami swoimi typami w komentarzach!

Źródło: CNBC, VG 247

