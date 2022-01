Uniwersytet Kioto musi się uporać z nie lada stratą. Kopia zapasowa superkomputera ważąca aż 77 terabajtów przepadła, a wraz z nią dane eksperymentów naukowych. Ponad 34 miliony plików zostało usuniętych, a części nie można już odzyskać.

Uniwersytet Kioto stracił 77 TB danych z superkomputera

Po co robić kopie zapasowe (backupy) danych? To wiedzą wszyscy ci, którzy choć raz mieli nieprzyjemność stracić ważne pliki bez możliwości ich przywrócenia. W przypadku japońskiego Uniwersytetu Kioto wykonywane one były, aby zabezpieczyć dane naukowe z wielu dziedzin (łącznie z wynikami różnych eksperymentów).

Niestety część z magazynowanych danych została usunięta za sprawą nieudanej aktualizacji Hewlett Packard Enterprise (HPE), który usunął 77 TB danych z systemu superkomputera.

Hewlett Packard poinformował, że bierze na siebie 100% odpowiedzialności za incydent. Mimo wszystko - część danych i tak nie zostanie odzyskana.

Problem związany z aktualizacją oprogramowania dotyczył systemu Cray/HPE i początkowo usunięcie danych miało dotyczyć aż 100 TB danych. “Na szczęście” skończyło się na 77 TB, na które składały się 34 miliony plików pochodzące z 14 różnych grup badawczych pracujących na uniwersytecie. Ok. 30% plików nie będzie możliwe do odzyskania.

Co to właściwie za superkomputer i do czego służy?

Uniwersytet Kioto jest znany na świecie dzięki pracy badawczej w zakresie nauk przyrodniczych (chemia, fizyka, astronomia), ale również immunoterapii etc., a zatem można podejrzewać, że właśnie te działy musiały pożegnać się z częścią swoich badań.

Jeśli natomiast mowa o technikaliach i o superkomputerze, którego dotyczy utrata danych - jest to system zbudowany z 122.400 rdzeni obliczeniowych, gdzie do przechowywania danych wykorzystuje się Exascaler umożliwiający przesył 150 GB danych w sekundę i w sumie przechowa aż 24 PB (petabajty) danych.

