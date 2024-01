Epic Games kontra Apple. Sąd odrzuca apelacje obu stron

Teoretycznie kończy się batalia sądowa między Epic Games a Apple. Sąd odrzucił apelację obu stron.

Epic Games “walczy na wielu frontach”, jeśli chodzi o swoją pozycję na rynku. W grudniu 2023 r. korporacja celebrowała sukces, wychodząc zwycięsko z batalii sądowej przeciwko Google - chodzi o monopolizację rynku gier na Androida. Teraz spływają nowe doniesienia na temat sporu z Apple, który trwa już kilka lat.

Spór między Epic Games i Apple

Spór między Epic Games a Apple najwyraźniej dobiega końca lub czeka nas nowe rozdanie. Zarzewiem konfliktu było usunięcie Fortnite z App Store (i Google Play) w sierpniu 2020 r. oraz zablokowanie oficjalnego konta Epic Games. Esencją całego zamieszanie są prowizje, jakie Apple pobiera od wszystkich zakupów w aplikacjach App Store.

Kluczowa dla całej sprawy jest więc możliwość przekierowania użytkowników aplikacji do innych systemów płatności omijających Apple. Gra toczy się o górę złota - wystarczy spojrzeć na to, ile zarabia Fortnite, który ma ponad 400 mln użytkowników na całym świecie. W 2021 r. firmy złożyły apelację od wyroku sądu. Epic Games odwołał się od orzeczenia, które stwierdza, że zasady dystrybucji iOS nie naruszają przepisów antymonopolowych. I w drugą stronę: Apple nie zgadzało się z decyzją, że sięgają po praktyki antykonkurencyjne.

Sąd ma dość

Wyrok w sprawie Epic Games i Apple dotyczy wyłącznie USA. Co to oznacza w praktyce? Apple chce, by Epic Games zwróciło ponad 73 mln dolarów z tytułu kosztów postępowania sądowego, gdyż Apple podtrzymuje, że wydało ponad 80 mln dolarów na obronę. Kwota byłaby wyższa, ale z racji tego, że Epic Games wygrał 1 z 10 spraw, to Apple dało 10 proc. “rabatu”.

Decyzja ta oznacza również, że aplikacje będą mogły informować użytkowników o dostępnych innych opcjach płatności wraz z linkami.Teoretycznie jest to plus dla Epic Games, ale Apple nadal może pobierać prowizję od twórców aplikacji i to wcale nie tak skromną. Tim Sweeney (CEO Epic Games) podkreśla, że "walka trwa". Chociaż wyrok dotyczy USA, to szef Epic Games wspomina o ustawie o rynkach cyfrowych Unii Europejskiej, która wchodzi w życie 7 marca 2024 r. - ta z kolei, jego zdaniem, ma "położyć kres nielegalnym i antykonkurencyjnym praktykom Apple".

Źródło: Epic Games, Tim Sweeney, PC Gamer