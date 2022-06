Swojego czasu Xiaomi zapowiadało intensywny rozwój sieci salonów stacjonarnych i chyba można już oddać producentowi, że mu się udało.

Ile salonów Xiaomi Store działa w Polsce?

Dlaczego akurat teraz taki temat? Okazja jest i to nie byle jaka. To już szósty rok działania punktów Xiaomi Store na świecie. Ile ich jest? Ponad 1000, z czego 23 w Polsce (rozlokowane w 18 miastach - Białystok, Bielska-Biała, Czeladź. Częstochowa, Katowice, Gdańsk, Gdynia, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław).

Najczęściej salony Xiaomi Store mieszczą się w galeriach handlowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach, czemu oczywiście trudno się dziwić. Jeśli chodzi o ofertę, to są to miejsca, w których można kupić smartfony (to w końcu dzięki nim Xiaomi zyskało popularność) i inne urządzenia tego producenta, a jest ich naprawdę wiele, m.in. odkurzacze, telewizory czy małe AGD do łazienki, kuchni i sypialni. Można też uzyskać poradę, a nawet przetestować wybrane produkty lub, tak jak teraz, skorzystać z promocji.

rozwiń

Sześciolecie Xiaomi Store z promocjami w tle

No bo żeby pewne okoliczności bardziej zainteresowały użytkowników, warto wzbogacić całość właśnie o promocję. I w tym przypadku producent wyszedł z tego samego założenia. Zdecydował się obniżyć ceny urządzeń mających największe wzięcie, czyli smatfonów. Lista nie jest wprawdzie najdłuższa, a rabaty najbardziej imponujące, ale nawet potencjalną oszczędnością stówki trudno pogardzić

Redmi 9c 32GB (pomarańczowy Sunrise Orange, Zielony Aurora Green, Purpurowy Lavender Purple) za 549 złotych zamiast 599 złotych

Redmi 9c 64GB (pomarańczowy Sunrise Orange, Zielony Aurora Green, Purpurowy Lavender Purple) za 649 złotych zamiast 699 złotych

Redmi Note 11S 64GB (biały) za 1299 złotych zamiast 1349 złotych

Redmi Note 11S 128GB (biały) za 1399 złotych zamiast 1449 złotych

Redmi Note 11 Pro 6/64GB (biały) za 1499 złotych zamiast 1599 złotych

Redmi Note 11 Pro 6/128GB (biały) za 1599 złotych zamiast 1699 złotych

Oferta obowiązuje online i stacjonarnie. Dodatkową atrakcję przewidziano dla tych, którzy zdecydują się odwiedzić Xiaomi Store. Otrzymają „specjalne upominki zaprojektowane z myślą o fanach marki”.

Źródło: Xiaomi Polska