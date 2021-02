Valheim – czyli sandboksowa gra z gatunku survival nie przestaje zaskakiwać i z dnia na dzień pobija coraz to nowe rekordy. W ostatni weekend gra przebiła takie hity, jak chociażby DOTA 2 czy PUBG.

Valheim – w grę grało ponad 500 000 graczy jednocześnie

Chyba mało kto spodziewał się, że gra, która pierwotnie zadebiutowała początkiem lutego i to jeszcze do tego w ramach wczesnego dostępu, tak szybko zyska na popularności. Valheim z każdym dniem podbija serca graczy, a nie tak dawno Iron Gate studio poinformowało, że grę zdecydowało się już zakupić ponad 3 miliony graczy. Żeby tego było mało, według serwisu Steam DB, w ubiegły weekend w grę grało jednocześnie ponad 500 000 graczy, co jak na grę, która zadebiutowała trzy tygodnie temu, jest naprawdę wyśmienitym wynikiem. Na tyle wyśmienitym, że gra przebiła takie hity jak DOTA 2 czy, chociażby PUBG.

Valheim – twórcy zapowiadają kolejne aktualizacje

Na ten moment nie zapowiada się, aby popularność jaką zyskał Valheim ostatnimi czasy miała spadać. Warto również wspomnieć, że twórcy zapowiadają liczne poprawki, mające na celu usprawnić optymalizację gry oraz wprowadzić nowe mechaniki do rozgrywki. Cieszy zatem fakt, że pięcioosobowe studio Iron Gate planuje skupić się nie tylko na poprawianiu błędów, ale również na dodawaniu coraz to nowych elementów.

Graliście? Jeśli tak, to koniecznie napiszcie w komentarzu, co według Was sprawia, że gra jest tak wciągająca i popularna!

Źródło: PCGamer, Steam DB

