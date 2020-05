O Doom Eternal powiedziano i napisano już wiele dobrego. Twórcy, czemu trudno się dziwić, chcą utrzymać ten stan jak najdłużej. Jednocześnie przypominają, że ich misja związana z tym tytułem nie dobiegła końca.

Doom Eternal zachwalany przez recenzentów

Już jakiś czas temu potwierdzono, iż Doom Eternal pobił rekord serii pod względem sprzedaży w trakcie premierowego weekendu. Na tym się jednak nie zatrzymał, wedle danych SuperData tylko w marcu sprzedał się w wersjach cyfrowych w nakładzie około 3 milionów egzemplarzy. Na podanie oficjalnych wyników sprzedaży przez wydawcę jeszcze czekamy. Póki co zdecydowano się zaprezentować nowy zwiastun, który ma za zadanie kusić tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zakup.

Mowa bowiem o zwiastunie przedstawiającym oceny, jakie Doom Eternal zgarnął w liczących się branżowych mediach. Więcej informacji dotyczących rozgrywki możecie znaleźć w naszej pełnej recenzji.

Do Doom Eternal zmierza fabularne DLC

Jeśli natomiast zaliczacie się do grona tych, którzy kupili i ukończyli Doom Eternal to mogą ucieszyć Was inne informacje. Wygląda na to, że twórcy zaczynają podgrzewać atmosferę związaną z pierwszym dużym dodatkiem do gry.

Będzie to dodatek fabularny, aczkolwiek na szczegóły musimy poczekać. Prawdopodobnie przedstawione zostaną tutaj wydarzenia rozgrywające się po tych z głównej kampanii. Póki co opublikowane zostały dwa screeny, które przybliżają wybrane lokacje.

sneak peak screenshots from our first upcoming campaign DLC pic.twitter.com/9cOovcZ1Dt — DOOM (@DOOM) May 8, 2020

Źródło: Bethesda Polska, @DOOM

Warto zobaczyć również: