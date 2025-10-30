Technologie i Firma

Polska firma w prestiżowym rankingu. Najszybciej rozwijająca się firma

Aleksandra Dąbrowska
Dziennik The Financial Times i platforma Statista opracowali ranking Europe’s Long‑Term Growth Champions 2026, wyróżniający najszybciej rozwijające się firmy w Europie. Polski producent Vasco Electronics po raz drugi znalazł się w zestawieniu.

Ranking przygotowany przez The Financial Time i Statista to lista 300 największych firm, które osiągnęły największy procentowy wzrost przychodów na przestrzeni lat 2014-2024, "obejmującym powszechną recesję wywołaną pandemią COVID-19, inwazję na Ukrainę i nagły, gwałtowny wzrost inflacji", podkreśla brytyjski dziennik. Jest to druga edycja tego zestawienia, jednocześnie będąc drugą, w której to Vasco Electronics zostało na niej umieszczone. Polska firma znalazła się na 73 miejscu. 

Miejsce w pierwszej setce

– To wyróżnienie jest dla nas czymś więcej niż tylko wynikiem w rankingu. Jest dowodem, że można rozwijać się dynamicznie, zachowując przy tym niezależność. Cieszy nas, że w gronie europejskich liderów znalazła się firma, która powstała w Polsce i działa dziś na całym świecie – mówi Maciej Góralski, założyciel i CEO Vasco Electronics.

W zeszłym roku Vasco Electronics znalazło się na 77 miejscu w zestawieniu. Konsekwentne plasowanie się firmy na wysokim miejscu w rankingu potwierdza realizację założonych celów oraz strategii budowania zaufanej, innowacyjnej oraz dynamicznie rozwijającej się firmy.

Vasco Electronics zajmuje się tworzeniem tłumaczy elektronicznych i odpowiada obecnie za ponad 90 proc. europejskiego rynku tego typu produktów. Zauważyć należy, że Vasco Electronics jest również obecne ogółlnie na blisko 30 światowych rynkach: w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Najnowszym uznanym produktem Vasco Electronics jest Vasco Translator Q1 czyli automatyczny tłumacz z  funkcją klonowania głosu, tłumaczeniem połączeń i tłumaczeniem bezdotykowym. Dzięki pobraniu próbki głosu urządzenie jest w stanie mówić naszym głosem w ponad 70 językach świata. Nasza redakcja miała okazję widzieć urządzenie na targach CES 2025 w Las Vegas.

