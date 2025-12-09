Takiego laptopa jeszcze nie było. Lenovo szykuje coś specjalnego

Lenovo pracuje nad laptopem wyposażonym w ekran rozwijany w poziomie. Model Legion Pro Rollable ma być pionierską konstrukcją w świecie gamingowych modeli, ale na jego prezentację będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Firma Lenovo od lat słynie z nietypowych eksperymentów z konstrukcją laptopów. Podczas targów CES 2026 producent ma zaprezentować kolejny innowacyjny projekt – model z poziomo rozwijanym ekranem. W przeciwieństwie do ThinkBook Plus Rollable, w którym panel rozszerzał się ku górze, tym razem wyświetlacz będzie wysuwał się na boki. Pierwsze informacje na temat urządzenia ujawnił serwis Windows Latest.

Laptop z rozwijanym ekranem

Nowy model ma wyróżniać się bocznie rozwijanym wyświetlaczem, który w trybie standardowym zapewni klasyczne wymiary laptopa, a po rozszerzeniu zaoferuje panoramiczne proporcje obrazu 21:9.

Choć dokładna przekątna ekranu nie została jeszcze potwierdzona, można zakładać, że Lenovo zdecyduje się na panel 14- lub 16-calowy. Spodziewana częstotliwość odświeżania to minimum 120 Hz – podobnie jak w biznesowym ThinkBooku Rollable.

Technologia jest gotowa

Legion Pro Rollable ma wykorzystywać elastyczny panel, którego dodatkowa powierzchnia zostanie ukryta wewnątrz bocznych krawędzi ekranu. Po aktywacji mechanizmu, silniki uruchamiają system rolek rozsuwający szyny i stopniowo wysuwający zwinięte fragmenty wyświetlacza. Rozkładają się one na rozszerzonej ramie, tworząc jednolitą, szerszą przestrzeń roboczą.

Choć rozwiązanie brzmi futurystycznie, Lenovo ma już doświadczenie w tej technologii – dowodzi tego ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. Zastosowano w nim napędzany silnikiem system zwijania, elastyczny panel POLED, ramę stabilizującą po całkowitym rozłożeniu oraz oprogramowanie czuwające nad bezpieczeństwem, które zatrzymuje mechanizm w razie zamknięcia pokrywy lub napotkania przeszkody.

Gamingowa specyfikacja

Lenovo Legion Pro Rollable ma należeć do segmentu laptopów gamingowych, choć jego pełna specyfikacja pozostaje nieznana. Według źródła producent opracowuje konfigurację z procesorem Intela – najpewniej z nadchodzącej serii Core Ultra 300. Wciąż nie wiadomo, czy dostępna będzie także konfiguracja z układem AMD.

Więcej szczegółów producent ma ujawnić podczas targów CES 2026, które odbędą się na początku stycznia.