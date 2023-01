Cena Viaplay już za kilka tygodni pójdzie mocno do góry. Usługa, która w Polsce ma już ponad milion użytkowników, postara się jednak sowicie wynagrodzić ten fakt swoim abonentom.

Cena Viaplay w górę i to ostro

Nie jest to zaskoczeniem, bo zapowiadano to wiele miesięcy temu, niemniej jednak wielu z nas wciąż trudno będzie pogodzić się z faktem, że już 1 marca 2023 roku pełny pakiet Viaplay (Total) podrożeje z dotychczasowych 34 aż do 55 złotych miesięcznie.

Wzrost ceny spowodowany jest kilkoma kwestiami: od najoczywistszej (czyli pędzącej inflacji i wiążących się z nią rosnących kosztów utrzymania serwisu), przez inwestycje w oryginalne produkcje, aż po nowe licencje sportowe. Jeśli chodzi o te ostatnie, to warto przypomnieć, że od 2023 roku to właśnie w Viaplay transmitowane będą wyścigi Formuły 1.

Oprócz F1 w usłudze Viaplay można również oglądać gale KSW, hokejowe zmagania NHL, a także mecze Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji Europy UEFA czy też spotkania Bundesligi i Premier League.

Dwa nowe, tańsze pakiety Viaplay w 2023 roku

Równocześnie, jak informuje serwis Wirtualnemedia, w marcu pojawią się także dwa tańsze pakiety. Pierwszy z nich nazywa się Medium i za 40 zł miesięcznie zaoferuje dostęp do wszystkiego oprócz wyścigów F1, meczów Premier League oraz gal KSW.

Drugą nowością jest pakiet Films & Series, który – zgodnie z nazwą – pozwoli oglądać tylko filmy i seriale, a także programy reality show. Jeśli więc zupełnie nie interesuje cię sport, to możesz postawić na taki abonament, który będzie cię kosztować 15 zł co miesiąc.

Jak przedstawia się w ogóle filmowo-serialowa oferta Viaplay? W bibliotece znajduje się około 500 filmów (głównie starszych oraz dokumentalnych) oraz drugie tyle seriali. Wśród tych ostatnich nie brakuje mocnych tytułów, w tym oryginalnych serii, takich jak The Elon Musk Show, Pod osłoną mroku, Tajemnice polskich morderstw czy Litwinienko.

Na rok 2023 Viaplay planuje ponadto premierę swojego pierwszego polskiego serialu fabularnego: Morderczynie, polskiej edycji programu Powerwomen oraz drugiego sezonu serialu Furia, będącego owocem norwesko-polskiej kooperacji (w jego obsadzie znajduje się między innymi Borys Szyc).

Podsumowując, cennik Viaplay od marca 2023 roku będzie prezentować się następująco…

Ile kosztuje Viaplay? Cena (2023) pakiet Total kosztuje 55 zł miesięcznie (lub 528 zł na rok, czyli o 15% taniej)

kosztuje (lub 528 zł na rok, czyli o 15% taniej) pakiet Medium kosztuje 40 zł miesięcznie

kosztuje pakiet Films & Series kosztuje 15 zł miesięcznie

Jeśli chodzi o jakość, to Viaplay oferuje transmisje sportowe w rozdzielczości co najmniej HD 720p oraz filmy i seriali w jakości Full HD albo i 4K. Przekonuje cię ta oferta czy raczej nie skorzystasz?

Źródło: Wirtualnemedia, Viaplay, informacja własna