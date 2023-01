HBO Max to kolejny serwis streamingowy, który zdecydował się zaserwować swoim użytkownikom podwyżkę abonamentu. Kto w najbliższym czasie będzie płacić więcej?

HBO Max będzie droższy, póki co w Ameryce Północnej

Można powiedzieć, że tego jeszcze nie grali. W przypadku HBO Max mamy do czynienia z pierwszą podwyżką abonamentu w historii, która jednak doskonale wpisuje się w to, co w ostatnich miesiącach obserwujemy w tej branży. Na żądanie wyższych cen od swoich użytkowników zdecydowali się zarządzającym niemal wszystkimi platformami VOD.

Dobra wiadomość dla nas jest taka, że póki co mowa o podwyżkach w USA i Kanadzie. Obecnie tamtejsi użytkownicy płacą 14,99 dolarów miesięcznie, po zmianach będą musieli przygotować się na wydatek w wysokości 15,99 dolarów miesięcznie. Właściciele HBO Max [Warner Bros. Discovery - przyp. red.] mają oczywiście ładnie brzmiące uzasadnienie.

„Ten wzrost ceny o jednego dolara pozwoli nam nadal inwestować i dostarczać jeszcze bardziej definiujących kulturę programów, poprawiać jakość doświadczeń dostarczanych dla wszystkich użytkowników.”

Ile kosztuje HBO Max w Polsce?

Czy więc powinno nas to w jakimkolwiek stopniu obchodzić? Oczywiście, że tak. Nie jest przecież tajemnicą, że zazwyczaj zmiany zaczynają się za oceanem, ale z opóźnieniem docierają do naszego regionu. Tak samo działo się w przypadku podwyżek na innych serwisach VOD.

Obecnie koszt HBO Max to 29,99 złotych miesięcznie lub 234,99 złotych w przypadku zdecydowania się na opłacenie abonamentu za cały rok z góry.

Warner Bros. Discovery ostatnio trochę miesza wokół omawianej platformy streamingowej. Chociaż jest ona tak naprawdę nowa, lada moment, po połączeniu z Discovery+, powinna zmienić nazwę. Spodziewano się, że nowy cennik zostanie przedstawiony już po tym wydarzeniu, ale jak widać doszło do tego wcześniej.

Źródło: engadget