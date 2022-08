Mafia zalicza się do tych serii gier, które kojarzy większość graczy. Dziś, w nie byle jakich okolicznościach, potwierdzono prace nad nową częścią.

Powstaje nowa Mafia

Hangar 13 oraz 2K świętują dziś 20-lecie tego gangsterskiego cyklu. Mafia zadebiutowała 29 sierpnia 2002 roku zbierając naprawdę rewelacyjne noty. Nic dziwnego, że w 2010 roku na świat wydana została Mafia II, którą również przyjęto bardzo ciepło. Nieco odbiegała od tego Mafia III z 2016 roku, tu opinie były już chłodniejsze. W 2020 roku całe trio zostało odświeżone (trafiło na rynek jako Edycja Ostateczna oraz zbiorczo w pakiecie Mafia Trilogy) i najwyraźniej pokazało twórcom, że marka nadal ma potencjał.

Oficjalnie poinformowano, iż trwają prace nad nową grą z serii Mafia, co swoją drogą nie tak dawno sugerowały branżowe przecieki. Na konkretniejsze informacje trzeba będzie jednak poczekać. Póki co ujawniono tyle, że nad projektem czuwa Hangar 13, a do premiery jeszcze daleko.

„Miło mi poinformować, że rozpoczęliśmy prace nad zupełnie nowym projektem z serii Mafia! Na premierę trzeba będzie poczekać kilka lat i na razie nie możemy powiedzieć nic więcej, ale bardzo się cieszymy, że będziemy mogli dalej pracować nad naszą ukochaną serią i zabawiać graczy nowymi opowieściami.” - Roman Hladík, dyrektor generalny Hangar 13

Jak u Was wygląda sytuacja z tą serią? Znacie, graliście? Którą odsłonę wspominacie najlepiej?

Mafia za darmo. Lada dzień ruszy promocja

Zapowiedź nowej gry to nie jedyna warta odnotowania informacja. Uznano, że 20-lecie serii to odpowiedni moment na zaoferowanie graczom małego prezentu. I padło tutaj na grę, od której wszystko się zaczęło, na pierwszą cześć serii. Być może będzie to ten moment, w którym Mafia zyska przynajmniej kilku nowych odbiorców.

Gra będzie dostępna za darmo na platformie Steam. Zainteresowani otrzymają sporo czasu na przypisanie jej do swojej biblioteki, można będzie zrobić to w dniach 1-5 września.

rozwiń

Źródło: mafiagame, 2k