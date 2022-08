Nie tylko zaprezentowano nowe materiały wideo promujące Skull and Bones, ale też ujawniono wymagania sprzętowe tego długo oczekiwanego tytułu.

Ubisoft zachwala Skull and Bones w wersji PC

Temat Skull and Bones wałkowany jest od bardzo dawna, ale dopiero od kilku tygodniu z pozytywnym wydźwiękiem. Gra przez lata była opóźniania, w pewnym momencie zdecydowano się nawet na zresetowanie prac i dopiero w lipcu doczekaliśmy się obszernej prezentacji oraz konkretnej daty premiery. I ruszyła kampania promująca „piracką” produkcję.

Tym razem zdecydowano się skupić na aspektach technicznych, a konkretnie na tym, jakie korzyści da sięgnięcie po wersję PC. Wśród elementów przygotowanych pod kątem tej platformy wymieniane są między innymi nielimitowana liczba klatek na sekundę, obsługa 4K, HDR, DLSS/FSR i ray tracingu, wsparcie monitorów ultraszerokokątnych, a także szerokie opcje personalizacji ustawień dotyczących grafiki i sterowania. Wersja PC ma także posiadać wbudowany benchmark.

Wymagania sprzętowe Skull and Bones

Planujecie zakup tej produkcji i to właśnie w wersji PC? To być może zainteresują Was również informacje o tym, jaki sprzęt będzie potrzebny do cieszenia się wyżej wymienianymi elementami.

Tu Ubisoft śpieszy z infografiką, która przedstawia wymagania sprzętowe Skull and Bones. Na pochwałę zasługuje fakt, że są one dość rozbudowane. Producent przedstawił kilka konfiguracji sprzętowych i padał nie tylko przykładowe podzespoły, ale też preferowane ustawienia i liczbę klatek na sekundę, jakiej można oczekiwać.

Już 8 listopada, bo właśnie na ten dzień zaplanowano premierę Skull and Bones. Warto w tym miejscu dodać, że zaplanowano także wersje na konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Skull and Bones nie zabrakło na Gamescom 2022

Mimo ogromnych problemów podczas prac nad tym projektem, niektórzy wiążą ze Skull and Bones spore nadzieje. Gra doczekała się swoim 5 minut podczas targów Gamescom 2022. A w zasadzie to prawie 10 minut, bo właśnie tyle trwa przygotowany na okoliczność wspomnianej imprezy materiał wideo. W tym przypadku skupiono się przede wszystkim na eksploracji wód Oceanu Indyjskiego.

Źródło: Ubisoft, IGN