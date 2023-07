Jeszcze w czerwcu kosmicznym samolotem Virgin Galactic poleciało wojsko, ale teraz firma ogłasza, że pierwsi turyści będą mogli kupić bilety. Będzie to pierwsza cywilna misja samolotu.

Virgin Galactic zabierze turystów na granicę kosmosu

Firma ma zamiar w sierpniu zabrać turystów na wysokość uznawaną za granicę kosmosu. Choć ta granica jest czysto umowna, to na wysokości 85 km turyści będą już mogli doświadczyć uczucia nieważkości, więc można już uznać je za loty w kosmos. W ramach misji Galactic 02 trzech turystów zostanie zabranych w przestrzeń kosmiczną. Start przewidywany jest na 10 sierpnia.

Podczas gdy SpaceX i Blue Origin planują rozkręcić kosmiczną turystykę korzystając z rakiet, Virgin Galactic należąca do miliardera Richarda Bransona postanowiła przyjąć strategię wykorzystania samolotu kosmicznego. Być może to dobry ruch, po tym jak zawiodła rakieta Launcher One należąca do Virgin Orbit. W tym celu korzysta z samolotu transportowego VSS Eve, co pozwala zaoszczędzić na paliwie i innych znaczących wydatkach. Metoda ta jest skuteczna i bezpieczna, co zademonstrował lot Galactic 01 z udziałem wojskowych.

Kto leci i po ile bilety?

Nie ujawniono na razie nazwisk pierwszych trzech kosmicznych turystów. Virgin Galactic poinformowało, że ich nazwiska zostaną ujawnione podczas transmisji na żywo ze startu 10 sierpnia. Możliwe, że zapłacili oni cenę, jaką firma liczyła sobie za rezerwację miejsca jeszcze kilka lat temu, czyli 250 tys. dolarów, jednak możliwe też, że musieli uiścić obecną cenę, która wynosi 450 tys. dolarów.

Cały lot powinien zająć około 90 minut, a turyści nie tylko doświadczą uczucia nieważkości, ale też przyjrzą się widocznej z kosmosu krzywiźnie Ziemi. Do tej pory miejsca w kolejnych lotach Virgin Galactic zarezerwowało już około 800 osób.

Źródło: focus