Firma Virgin Orbit zdecydowała się na rozszerzenie współpracy z polskim SatRevolution, w efekcie czego jego satelity trafią na orbitę w ramach misji LauncherOne.

Satelity made in Poland trafią do kosmosu dzięki Virgin Orbit

Virgin Orbit chce sprawić, by usługi szybkiego startu były bardziej dostępne i responsywne dla przedsiębiorstw rozwijających technologie kosmiczne. W tym celu opracowane zostało LauncherOne i – jak się okazuję – w jego pierwszej komercyjnej misji nie zabraknie polskiego akcentu. Na pokładzie znajdą się mianowicie satelity optyczne STORK-4 i STORK-5 (MARTA) stworzone przez SatRevolution z Wrocławia.

Satelity STORK trafią na orbitę w ramach 14-elementowej konstelacji przeznaczonej do zbierania multispektralnych obrazów i danych średniej rozdzielczości. Te mają być niezwykle przydatne dla firm działających w branżach rolniczej i energetycznej. – „Innowacyjne sieci satelitarne, takie jak STORK, posiadają ogromną wartość w łańcuchu kosmicznych dostaw. LauncherOne jest gotowy, aby wynieść te konstelacje na orbitę dla naszych klientów” – powiedział Dan Hart, dyrektor generalny Virgin Orbit.

Virgin Orbit i SatRevolution współpracują nie od dziś

To nie pierwsza współpraca tych firm. Jeszcze pod koniec 2019 roku firmy Virgin Orbit i SatRevolution – wraz z polskimi uczelniami – założyły konsorcjum Polish Mission to Mars z niezwykle ambitnym celem: opracowania pierwszej komercyjnej misji małych satelitów na Czerwoną Planetę. Podobnie: Polacy zajmą się przygotowaniem technologii, a Virgin będzie odpowiadać za „logistykę”.

Skoro już przy tym jesteśmy, firma Virgin Orbit dąży do tego, by jej LauncherOne było najbardziej elastyczną i responsywną usługą startową dla komercyjnych i rządowych satelitów o niedużych rozmiarach. Zapewnia dostęp do większych i mniej problematycznych okien startowych, głównie ze względu na to, że opiera się na wystrzeliwaniu drogą powietrzną – ze zmodyfikowanych samolotów transportowych 747-400. To pozwala na działanie praktycznie z każdego miejsca na świecie.

„Responsywność usług startowych z Virgin Orbit przynosi ogromne korzyści dla twórców konstelacji satelitarnych, takich jak SatRevolution. Cieszymy się, że możemy być częścią pierwszej komercyjnej misji LauncherOne i z niecierpliwością czekamy na rozszerzenie naszego partnerstwa i przyjaźni poprzez kolejne wspólne działania” – skomentował dyrektor generalny SatRevolution, Grzegorz Zwoliński.

Start misji LauncherOne z satelitami STORK na pokładzie odbędzie się jeszcze w tym roku.

Źródło: Virgin Orbit

Czytaj dalej o misjach kosmicznych: