Temat nie jest zupełnie nowy, ponieważ pierwsze informacje o planach Volvo pojawiły się jeszcze w zeszłym roku. Kilka tygodni temu zasugerowano, że wszystko zostało już ostatecznie zaakceptowane i wygląda na to, że faktycznie mogło tak być. Teraz Volvo wydało oficjalne potwierdzenie. Nowym samochodem tej marki (począwszy od tych z rocznika 2021) nie pojedziesz więcej niż 180 km/h.

Argumenty producenta są konkretne. Przede wszystkim akcentuje on, że chodzi o bezpieczeństwo użytkowników i zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków. Słusznie zaznacza też, że powyżej określonych prędkości technologie bezpieczeństwa w samochodach i ich konstrukcje nie są już wystarczające, aby w razie wypadku uniknąć poważnych obrażeń i ofiar śmiertelnych. Poza tym podkreśla, że limit 180 km/h to i tak zauważalnie więcej niż prawne ograniczenia obowiązujące na zdecydowanej większości dróg w Europie.

Soon, all Volvo cars will have a top speed of 180kph. We take this action to send a message about the dangers of speeding, to support better driving behavior and help improve traffic safety. #ForEveryonesSafety



