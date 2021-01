Mercedes EQS ma imponować wieloma elementami. Jeden z nich to zaprezentowany właśnie 56-calowy ekran, który będzie zajmował zdecydowaną większość deski rozdzielczej.

Mercedes EQS z 56-calowym ekranem OLED

Wnętrza samochodów, zwłaszcza elektrycznych, wyglądają coraz bardziej futurystycznie. Mercedes EQS też będzie korzystał z tego rodzaju napędu, a jednocześnie ma stanowić propozycję z wyższego segmentu. Oczywistym jest zatem fakt, że pojawi się tu wiele nowoczesnych rozwiązań. Jedno z nich to MBUX Hyperscreen. W największym uproszczeniu można określić go mianem 56-calowego ekranu, który będzie umieszczony zarówno przed kierowcą, jak i pasażerem, ponieważ ma rozciągać się przez niemal całą szerokość deski rozdzielczej. To jednak zauważalne uproszczenie, bo pod MBUX Hyperscreen kryje się zdecydowanie więcej.

„Dzięki naszemu MBUX Hyperscreen wizja staje się rzeczywistością. Łączymy technologię i design w fascynujący sposób, który oferuje klientowi niespotykaną dotąd łatwość użytkowania. Kochamy prostotę, a z MBUX osiągnęliśmy nowy poziom.” - Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler Group

Czym jest MBUX Hyperscreen?

MBUX Hyperscreen ma dzielić się na 3 strefy i nie wydaje się to zaskakujące. Mowa bowiem o przestrzeniach, na których prezentowane będą zegary i inne najważniejsze dla kierowcy informacje, infotainment oraz treści umilające podróż pasażerowi. Wykorzystano tutaj technologię OLED, szkło Gorilla Glass, kamerę i czujnik światła do automatycznej regulacji jasności oraz 12 silników haptycznych.

Cały system będzie obsługiwany przez ośmiordzeniowy procesor i 24 GB pamięci RAM, duży nacisk położono też na sztuczną inteligencję, która ma zapewniać kierowcy wiele udogodnień, a także uczyć się jego zachowań. Tym samym chociażby zaproponować zadzwonienie do kontaktu, z którym będzie regularnie rozmawiać w drodze do domu czy pamiętać preferowany rodzaj ustawień na podstawie temperatury zewnętrznej.

Dokładna data premiery Mercedesa EQS nie jest znana. Cały czas mówi się jednak o 2021 roku.

Źródło: Mercedes-Benz

