BlackBerry już nie robi smartfonów. Ale ktoś inny mocno się nimi inspirował

Czy ktoś potrzebuje dziś smartfona z fizyczną klawiaturą QWERTY? Wygląda na to, że tak. Nowy Titan 2 wygląda jak produkt BlackBerry, a ta marka miała wielu fanów.

W czasach przed nastaniem “ery smartfonów” do najbardziej rozpoznawanych marek produkujących telefony należały Nokia, Sony Ericsson czy Siemens. Na rynku była też marka uwielbiana przez biznesmenów i miłośników najlepszych technologii. Mowa o BlackBerry. Producent był kojarzony z naprawdę funkcjonalnych telefonów mających klawiaturę QWERTY, znacznie usprawniającą pracę. Firma nie wytrzymała natomiast konkurencji z Apple i nowoczesnymi smartfonami. Teraz do sieci trafiają natomiast informacje o zupełnie nowym sprzęcie, który łączy cechy BlackBerry i dotykowych telefonów. Oto Titan 2, pokazany przez markę Unihertz.

Titan 2 - nowy smartfon z fizyczną klawiaturą

Bez dwóch zdań Titan 2 jest mocno inspirowany dawnymi telefonami BlackBerry. Wiele lat temu w sprzedaży były też pojedyncze modele innych firm, które posiadały pełną, fizyczną klawiaturę. Nie cieszyły się jednak sporą popularnością, natomiast duże i dotykowe ekrany właściwie zupełnie wyeliminowały je z rynku. Teraz natomiast poznajemy ciekawy model, który ma i “prawdziwą” klawiaturę, i spory ekran dotykowy.

Titan 2 jest nowoczesnym urządzeniem, z Androidem 15 i wsparciem dla sieci komórkowych 5G. Nie jest to najmocniejszy smartfon, natomiast specyfikacja wygląda po prostu nieźle. Sercem urządzenia jest średniopółkowy procesor MediaTek Dimensity 7300. Użytkownik dostanie sporo pamięci - 12 GB RAM i 512 GB na dane (pamięć typu UFS 3.1).

Unihertz Titan 2 ma dwa ekrany

Wyświetlacz główny ma 4,5” i rozdzielczość 1440 x 1440 pikseli. Jest też drugi ekran z tyłu - ma 2” (rozdzielczość 410 x 502 piksele). Zobaczymy na nim zegar, powiadomienia, można też korzystać z widgetów. Ciekawą opcją jest też użycie go jako wizjera aparatu, wtedy zdjęcia selfie wykonamy główną kamerą 50 MP. Z tyłu mamy też aparat 8 MP z zoomem optycznym x3. Przednia kamerka w ekranie ma 32 MP.

Bateria Titana ma pojemność 5050 mAh i szybkie ładowanie 33 W. Smartfon nie należy do najmniejszych, a jego grubość to aż 10,85 mm. Waga wynosi 235 g (o 68 g mniej, niż poprzednik).

Najważniejsza jest jednak klawiatura, to w końcu wyróżnik tego modelu. Titan 2 posiada pełną klawiaturę QWERTY z opcją przypisania różnych gestów do każdego klawisza. Przyciski pozwalają na wygodne i szybkie pisanie. Z boku obudowy są dwa przyciski, które również można zaprogramować.

Ile kosztuje Titan 2?

Nowy smartfon Unihertz to projekt, który pojawił się w przedsprzedaży na Kickstarterze. Twórcy zebrali już 100 tys. dol., co było ich celem. Wspierający mogą kupić urządzenie za 269 dol., natomiast cena detaliczna to 399 dol.

Wysyłka pierwszych egzemplarzy Titana 2 jest planowana na październik 2025 r.