Mocny powód, by wrócić do Dying Light. Nadciąga duża aktualizacja

Techland zamierza udowodnić, że z niezwykle udanego Dying Light można wycisnąć jeszcze więcej. Nadchodzi bowiem solidna, darmowa aktualizacja tej dziesięcioletniej gry.

Kolejne doniesienia ze świata Dying Light. Tym razem mowa nie o nadchodzącej “Bestii”, tylko o pierwszej odsłonie, która ma już 10 lat na swoim karku. Techland zamierza jeszcze bardziej ulepszyć tytuł. W jaki sposób?

Dying Light z ulepszoną grafiką – darmowa aktualizacja

Rewolucji nie będzie w warstwie mechanik gry, za to grafika w Dying Light stanie się lepsza za sprawą Retouched. Brzmi jak remaster, ale jest to “tylko” duża aktualizacja. Wprowadzi ona szereg ulepszeń: tekstury lepszej jakości, poprawę oświetlenia i renderowania PBR, zwiększono maksymalny zakres rysowania LOD z 260 proc. do 340 proc., poprawiono cieniowanie do jakości 8K Ultra, przez co “wiele powierzchni, które wcześniej wyglądały raczej płasko, teraz naprawdę się wyróżnia i zyskuje głębię” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Retouched zawiera również zremasterowaną ścieżkę dźwiękową, która i tak w oryginalnej postaci robiła klimat. Zwłaszcza nocą, gdy Kyle Crane stawał się “zwierzyną”. Techland informuje, że aktualizacja jest darmowa dla wszystkich posiadaczy gry na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X|S. Zaznaczono jednak, że “zakres zmian może się różnić w zależności od platformy”. Retouched zostanie udostępniony 26 czerwca 2025 r.

Premiera Dying Light: The Beast

Przypominamy, że Kyle Crane powróci nie tylko za sprawą ulepszonej pierwszej części. Wielkimi krokami zbliża się premiera Dying Light: The Beast. Już 22 sierpnia 2025 r. zobaczymy ikonicznego protagonistę szukającego zemsty na dawnych oponentach.

